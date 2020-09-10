Умерла звезда «Игры престолов» и бондианы Дайана Ригг

Актриса Дайана Ригг, сыгравшая единственную жену Джеймса Бонда и Олену Тиррел из «Игры престолов», умерла в возрасте 82 лет

Актриса Дайана Ригг умерла на 82-м году жизни, сообщает Би-би-си.

Агент актрисы Саймон Берефорд рассказал, что Ригг «мирно скончалась» в своем доме утром 10 сентября, сообщает Sky news. Дочь актрисы Рэйчел Стирлинг сообщила, что в марте у матери был диагностирован рак.

В 1969 году Ригг получила известность как звезда фильма «На секретной службе Ее Величества», где сыграла Трейси ди Винченцо — единственную девушку Бонда, на которой агент 007 женился (впрочем, почти сразу после бракосочетания Трейси погибла). Кроме того, в 1960-е годы Ригг играла одну из главных ролей в популярном британском телесериале «Мстители».

Наряду с работой в кино и на телевидении Ригг много играла в театрах — выступала на сценах Королевского Шекспировского театра, Национального театра Великобритании и др., была номинирована на премию «Тони».