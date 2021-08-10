В Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V»

В Сан-Марино, где власти закрыли ковидное отделение больницы из-за отсутствия пациентов, большая часть населения была привита «Спутником V». Исследование показало высокую эффективность российского препарата

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В начале пандемии небольшое государство Сан-Марино находилось в лидерах по числу заболевших на 100 тыс. жителей. Власти предприняли экстренные меры для вакцинации населения, большая часть граждан получили российскую вакцину «Спутник V».

Совместное исследование властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани показало, что антитела появились у 99% привитых «Спутником», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.

«Исследование, которое проводится совместно с институтом имени Ладзаро Спалланцани, направлено на изучение эффективности вакцины. В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы. По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тыс. человек, после второй дозы у более чем 99% [участников исследования] выработались антитела», — рассказал Кавалли.

Он уточнил, что исследование продолжается и ученым теперь предстоит оценить качество выработанных антител.