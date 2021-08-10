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В Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V»

В Сан-Марино, где власти закрыли ковидное отделение больницы из-за отсутствия пациентов, большая часть населения была привита «Спутником V». Исследование показало высокую эффективность российского препарата
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В начале пандемии небольшое государство Сан-Марино находилось в лидерах по числу заболевших на 100 тыс. жителей. Власти предприняли экстренные меры для вакцинации населения, большая часть граждан получили российскую вакцину «Спутник V».

Совместное исследование властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани показало, что антитела появились у 99% привитых «Спутником», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.

«Исследование, которое проводится совместно с институтом имени Ладзаро Спалланцани, направлено на изучение эффективности вакцины. В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы. По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тыс. человек, после второй дозы у более чем 99% [участников исследования] выработались антитела», — рассказал Кавалли.

Он уточнил, что исследование продолжается и ученым теперь предстоит оценить качество выработанных антител.

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Общество
Фото:Antonio Calanni / AP

По словам Кавалли, «Спутником V» вакцинированы почти 20 тыс. жителей Сан-Марино, что составляет около двух третей населения страны.

«К 19 927 лицам можно добавить 840 иностранных туристов, которые приехали привиться из разных стран мира», — добавил собеседник агентства.

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Первая партия «Спутника V» поступила в Сан-Марино, которая не входит в Евросоюз, 23 февраля 2021 года. В мае власти Сан-Марино объявили о закрытии ковидного отделения в местной больнице.

Регулирующие органы Евросоюза еще не зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Однако 30 июля Европейская комиссия сообщила, что признает сертификаты вакцинации, выданные в Сан-Марино, действительными на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны. В конце июня по запросу Сан-Марино комиссия проверила сертификаты о вакцинации, выдаваемые этой страной, и установила, что они соответствуют регламенту ЕС. Помимо «Спутника V» в Сан-Марино выдают документы о прививках вакцинами производства Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Кроме того, государство обязалось признавать сертификаты о вакцинации, выдаваемые странами ЕС.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

О высокой эффективности «Спутник V» в Сан-Марино в июле сообщал РФПИ со ссылкой на журнал EClinicalMedicine, который издается авторитетным медицинским журналом The Lancet. Исследование проводилось с 4 марта по 8 апреля. Анализ вакцины проводился для количественной оценки частоты нежелательных явлений после иммунизации первым, а также двумя компонентами.

Вакцина показала высокий показатель переносимости среди лиц старше 60 лет. Также отмечается, что практически все зарегистрированные нежелательные явления после вакцинации были легкими или умеренными, длились менее двух дней. Случаев смерти или госпитализации зарегистрировано не было. «Отсутствие политической мотивированности и предвзятости помогло Сан-Марино сделать выбор в пользу российской вакцины, которая зарекомендовала себя как одна из лучших в мире с точки зрения безопасности и эффективности», — прокомментировал результаты исследования глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Сан-Марино вакцинация Спутник V исследования
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