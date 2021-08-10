Тауэрский мост застрял в разведенном состоянии из-за поломки

Его не могут свести уже около восьми часов. Из-за этого по обеим сторонам Темзы образовались пробки, водителей просят избегать этого района

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Створки Тауэрского моста в Лондоне не смогли свести обратно из-за технической неисправности после того, как их развели для прохода судна, сообщает «Би-би-си».

О том, что причиной стала поломка, сообщила полиция района Сити. Корпорация района Сити, которая управляет мостом, заверила, что расследование причин остановки моста в разведенном положении идет, однако пока каких-либо определенных данных нет. Мост не могут свести уже около восьми часов, о поломке стало известно около 14:30 по местному времени.

Из-за закрытия моста по обеим сторонам Темзы замедлилось движение транспорта, образовались пробки. Водителей попросили по возможности избегать района Тауэрского моста.

Позже к мосту прибыла машина пожарной службы, сообщил портал MyLondon.