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Тауэрский мост застрял в разведенном состоянии из-за поломки

Его не могут свести уже около восьми часов. Из-за этого по обеим сторонам Темзы образовались пробки, водителей просят избегать этого района

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Створки Тауэрского моста в Лондоне не смогли свести обратно из-за технической неисправности после того, как их развели для прохода судна, сообщает «Би-би-си».

О том, что причиной стала поломка, сообщила полиция района Сити. Корпорация района Сити, которая управляет мостом, заверила, что расследование причин остановки моста в разведенном положении идет, однако пока каких-либо определенных данных нет. Мост не могут свести уже около восьми часов, о поломке стало известно около 14:30 по местному времени.

Из-за закрытия моста по обеим сторонам Темзы замедлилось движение транспорта, образовались пробки. Водителей попросили по возможности избегать района Тауэрского моста.

Позже к мосту прибыла машина пожарной службы, сообщил портал MyLondon.

В Лондоне сломался Тауэрский мост
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Строительство Тауэрского моста началось в 1886 году, официально сооружение открылось в 1894 году. Оно представляет собой комбинацию подвесной и разводной частей. Как правило, мост в среднем разводят 800 раз в год, сообщает «Би-би-си». Тауэрский мост — один из нескольких, соединяющих центральную и южную части Лондона.

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В августе 2020 года мост также застрял в разведенном состоянии из-за технической неисправности. Тогда он простоял более часа, после чего вновь открылся.

В 2005 году из-за технических проблем мост не могли свести около десяти часов.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
Лондон техническая неисправность Великобритания
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