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МВД сообщило о 15 тыс. участников акции за независимых кандидатов
На санкционированную акцию в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, по данным полиции, собрались около 15 тыс. человек. «Белый счетчик» сообщает о 40 тыс. участников
Фото: Андрей Любимов / РБК

Полиция обновила данные по количеству участников согласованной акции на проспекте Сахарова в Москве, участники которой требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

«На 15:00 в мероприятии участвуют около 15 тыс. человек. Начался отток участников», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве. Ранее сообщалось о 7 тыс. собравшихся. Корреспонденты РБК не смогли подтвердить начавшийся отток участников акции.

По данным волонтерского проекта «Белый счетчик», на проспекте Сахарова на 15:00 собрались 40 тыс. человек.

Согласованная акция в поддержку кандидатов, желающих принять участие в выборах в Мосгордуму, но которым отказали в регистрации из-за обнаруженного брака в подписях, стартовала в субботу 10 августа в 14:00. Участники требуют допустить кандидатов к выборам, а также закрыть уголовные дела, которые были заведены после задержания участников несогласованных акций протеста.

На сцене уже выступили незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, журналист Леонид Парфенов, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, стендапер Данила Поперечный. Часть лидеров оппозиции, включая представителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Ивана Жданова, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, не принимают участие в митинге, поскольку находятся под арестом из-за организации несогласованных акций.

Нынешняя согласованная с властями акция стала очередной в серии протестных мероприятий, начавшихся в июле, после того как избиркомы отказали независимым кандидатам в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму. Как пояснял глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, причиной для отказа стал обнаруженный в подписях брак. Две последние акции, которые проводились 27 июля и 3 августа, были несогласованными и привели к массовым задержаниям.

Авторы: Владимир Дергачев, Мария Бондаренко
Теги: митинг, Москва
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