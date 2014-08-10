Американские ВВС уничтожили колонну боевиков на севере Ирака

ВВС США нанесли удар по позициям организации "Исламское государство Ирак и Левант" в районе иракского города Эрбиль. Как сообщает агентство Bloomberg, в результате 5 налетов уничтожена колонна боевиков.

По итогам операции уничтожено несколько грузовиков, а также минометная позиция, которую боевики использовали для атак на позиции курдского движения "Пешмерга", обороняющего Эрбиль.

Накануне американские самолеты атаковали артиллерийские установки исламистов в том же районе. Тем самым они выполняли приказ Барака Обамы предотвратить захват боевиками Эрбиля, в котором находятся в том числе и американские дипломаты.

Получив помощь от американцев, курдские отряды перешли в контрнаступление, заняв два небольших города на севере Ирака.

Одновременно усилила давление на позиции "Исламского государства" и сирийская армия, атаковавшая позиции исламистов в восточной части страны. В результате авианалетов сирийских самолетов был уничтожен лагерь боевиков недалеко от города Дейр-Эз-Зор.

Именно отбитые у правительственной армии Сирии районы боевики использовали в качестве базы для вторжения в Ирак. Им удалось взять Мосул и еще несколько городов на севере страны. Экстремисты утверждали, что намерены двинуться на Багдад, однако иракскому правительству удалось провести контрнаступление и сорвать планы боевиков.

Артем Филипенок