В Цхинвали убиты двое иностранных журналистов

В столице Южной Осетии городе Цхинвали погибли двое иностранных журналистов. Как передает телеканал "Вести", их тела были обнаружены на одной из улиц разрушенного города.

Сотрудники республиканской больницы доставили тела убитых в морг. Имена и национальная принадлежность убитых не сообщаются.

Между тем корреспондент журнала "Русский Newsweek" Орхан Джемаль в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что ему известны имена погибших в зоне грузино-осетинского конфликта. По его словам, речь идет об Александре Климчуке и Григоле Чихладзе, который прибыли в Цхинвали вместе с грузинской армией.

Также появилась информация, что под обстрел попал автомобиль с турецкими журналистами. Находившиеся в нем репортер и оператор получили легкие ранения и были доставлены в больницу. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.

Пока неясно, кто именно обстрелял автомобиль с журналистами.

Отметим, что иностранные журналисты стали прибывать в Южную Осетию уже после вторжения туда грузинской армии. По заявлениям властей непризнанной республики в первые дни войны в Цхинвали находились лишь представители российских СМИ. Именно этим в Южной Осетии объясняют зачастую необъективное освещение событий в зарубежных изданиях.

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