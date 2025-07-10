Когда транспорт работает на город: уроки интеграции для будущего Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Развитие транспортной инфраструктуры — важный шаг к улучшению городской среды, но сам по себе он не гарантирует экономического оживления включенных территорий. Транспорт — это каркас, который обеспечивает доступность, но для полноценного развития играют роль инвестиции в человеческий капитал и стимулирование экономической активности. Например, открытие станции метро действительно может сократить время в пути, но без создания рабочих мест, образовательных и медицинских учреждений, а также жилой и коммерческой застройки это преимущество останется неиспользованным.

Социальная мобильность и перераспределение экономической активности

Расширение транспортного каркаса способствует повышению социальной мобильности. Жители отдаленных районов получают возможность быстрее и удобнее добираться до работы, учебных заведений и медицинских учреждений. Это, в свою очередь, стимулирует перераспределение экономической активности по городу.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Такая схема работает, если город идет по пути развития транспортной системы под нужды общества. В рамках этого подхода транспортная инфраструктура выстраивается как инструмент достижения приоритетных социальных и экономических задач. Если цель — формирование компактного, многофункционального, экономически активного и комфортного для жизни города, приоритетом становится развитие интермодальной системы. Это означает согласованное и рациональное использование всех доступных видов транспорта — от пешеходных и велосипедных маршрутов до городского и частного транспорта.

Бизнес начинает осваивать новые территории, открывая офисы, магазины и предприятия вблизи новых транспортных узлов. Это не только снижает нагрузку на центр города, но и способствует развитию периферийных районов, повышая их привлекательность для инвесторов и жителей.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В случае если город придерживается политики невмешательства или субсидирует использование частных автомобилей, для таких территорий характерны высокая фрагментация городской ткани, слабые связи между различными социальными группами и относительно низкий уровень социальной вовлеченности. Такие возможные сценарии развития городов описываются в книге «Транспорт в городах, удобных для жизни» американского урбаниста сербского происхождения Вукана Вучика.

Взгляд со стороны на транспортный каркас Москвы в 2011 году

К 2011 году два тренда изменили условия дорожного движения в городах России и Москве, где эти тренды были наиболее ярко представлены. Речь идет об ускоренном росте парка частных автомобилей и повсеместном сооружении крупных объектов недвижимости, которые, однако, не сопровождались «адекватными улучшениями в части городского транспорта и дорожной сети», пишет Вучик в той же работе в главе, посвященной России.

Так как покупка личного автомобиля стала гораздо более доступной, все больше россиян стремились воспользоваться этими благами, тем не менее «автомобилисты пропускают важные встречи, дышат загрязненным воздухом и невольно способствуют параличу всего города» — это первая тенденция, которую выделил автор.

Говоря о второй тенденции, Вучик в 2011 году предостерегает — многоэтажная застройка без развития городского транспорта и дорожного строительства приведет к снижению экономической активности и транспортному хаосу. Кажется, такого сценария Москве удалось избежать.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Отвечая в интервью на вопрос, как повлияла на транспортную ситуацию программа благоустройства, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что скорость на основных магистралях не ухудшилась, тем не менее часть трафика с МКАД и Третьего кольца начала идти через центр города. «Если навигация видит, что центр освободился — за счет платной парковки, за счет процессов регулирования движения, — показывается: «Езжайте через центр». И это проблема. На мой взгляд, она станет меньше после того, когда будут закончены Северо-Восточная и Северо-Западная хорды, а также Южная рокада», — говорил Собянин.

Примеры одновременного развития транспортной инфраструктуры и городской среды в Москве

За прошедшие годы в Москве появилось немало успешных примеров интеграции транспортных проектов с развитием городской среды:

Программа развития рельсового каркаса Москвы, запущенная в 2013 году, изменила подходы к навигации в метро. У навигации появился единый стандарт, установка указателей перестала быть хаотичной. Напольная навигация стала указывать путь к выходам, пересадкам на другие линии метро, МЦК и МЦД, а также транспортным объектам: железнодорожным и автовокзалам, аэроэкспрессов до аэропортов Домодедово и Шереметьево, экспрессам до Внуково.

Московское центральное кольцо (МЦК): запущенное в 2016 году, МЦК стало не только новым транспортным маршрутом, но и стимулом для развития прилегающих территорий. Как и вокруг новых станций метрополитена, вокруг МЦК появились новые жилые комплексы, бизнес-центры и общественные пространства. К примеру, на крыше южного вестибюля станции метро «ЦСКА», расположенной недалеко от станции МЦК «Зорге», организован мини-парк для отдыха, что способствует созданию комфортной городской среды.

Московский метрополитен: проведен технический запуск нового участка до станции «ЗИЛ» Троицкой линии, который может открыться уже в сентябре. В активной разработке находится проект благоустройства вокруг новых станций «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская». Они относятся к Троицкой линии метро, которая пройдет от Московского центрального кольца до городского округа Троицк. Рядом с вестибюлями станций появятся новые участки автодорог для транспорта и пешеходных зон, будет организована дождевая канализация, разбит газон, анонсировал в своем телеграм-канале мэр Собянин.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Московские центральные диаметры (МЦД): запуск первых линий МЦД в 2019 году улучшил транспортную доступность пригородов и стимулировал развитие инфраструктуры вдоль маршрутов. Это привело к росту деловой активности и повышению привлекательности прилегающих районов для инвесторов. В 2023 году третий диаметр (МЦД-3) мэр Собянин открывал вместе с президентом Владимиром Путиным. В рамках проекта будущего пятого диаметра МЦД-5, который свяжет города Пушкино и Домодедово, будет построено два 12-километровых тоннеля под центром Москвы и пять новых подземных станций.

Самая протяженная линия московского метро — Большая кольцевая линия (БКЛ) — была полностью запущена весной 2023 года, с 2018 года производился постепенный ввод в эксплуатацию отдельных участков. БКЛ обслуживает районы, где ранее не было доступа к метро, и сокращает ежедневное время в пути до 45 минут. Кроме того, по оценкам ГУП «Московский метрополитен», БКЛ снижает загруженность других линий метро до 25%, а дорожного движения — до 15%. Станции БКЛ проектируются с учетом особенностей каждой конкретной территории. В зависимости от ландшафта и градостроительного контекста используются разные архитектурные и планировочные решения. В одних случаях это линейное благоустройство, обеспечивающее удобный пешеходный доступ от жилых кварталов, в других — создание полноценных общественных пространств: скверов, детских и спортивных площадок, зон для выгула собак. Например, у станции «Проспект Вернадского» БКЛ был проложен новый пешеходный маршрут: между Парком 50–летия Октября и входом на новую станцию появились пешеходные дорожки.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Большое кольцо Московского метрополитена — это недавний и очень удачный пример транспортного развития, которое оказывает влияние на малый бизнес. По оценке председателя комитета по налогам МГО «Опора России» Павла Зюкова, за первые два месяца эксплуатации БКЛ ею воспользовались более 53 млн горожан. В среднем в километровом пешеходном радиусе от станции располагается 25–30 объектов малого и среднего бизнеса. «В совокупности станции новой линии стимулируют открытие или развитие порядка 1 тыс. торговых точек и предприятий сферы услуг. Это не менее 4 тыс. рабочих мест, а следовательно, при средней зарплате в 50 тыс. руб. только в виде НДФЛ город получит не менее 26 млн руб.», — подсчитал эксперт.