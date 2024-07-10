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На Филиппинах обнаружили клиники пластической хирургии для преступников

Би-би-си: на Филиппинах нашли клиники пластической хирургии для преступников
Две нелегальные клиники пластической хирургии обнаружили на Филиппинах, их могут закрыть «в ближайшее время», передает Би-би-си. По данным издания, там проводят операции преступникам и нелегальным мигрантам для избежания ареста
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Подпольные клиники пластической хирургии обнаружили на Филиппинах, они предлагают свои услуги нелегальным мигрантам и преступникам для избежания ареста, пишет Би-би-си со ссылкой на представителя местной полиции.

Две такие нелегальные клиники могут закрыть «в ближайшее время», одну из них выявили после полицейского рейда в мае в южном пригороде Манилы, сообщил собеседник Би-би-си. Оттуда изъяли инструменты для пересадки волос, зубные импланты и средства для отбеливания кожи. Вторую клинику нашли в Пасае, арестованы три врача — два вьетнамца и один гражданин Китая, они не имели разрешений на работу на Филиппинах.

«С помощью этого можно создать совершенно нового человека», — приводит издание слова представителя Комиссии по борьбе с организованной преступностью при президенте Филиппин Уинстона Джона Касио.

Он также допустил, что среди клиентов этих клиник могут быть владельцы онлайн-казино, которые работают в стране нелегально и используют свой бизнес для прикрытия преступной деятельности, такой как телефонное мошенничество и торговля людьми. Как отмечает Би-би-си, клиентами онлайн-казино в основном являются граждане Китая, где азартные игры запрещены на законодательном уровне.

«В этих больницах не просят предъявить удостоверение личности. Вы можете быть беглецом или нелегальным мигрантом на Филиппинах, — сказал Касио. — Снаружи они выглядят как обычные клиники, но как только вы войдете внутрь, то будете шокированы тем, какие там технологии».

Распространение онлайн-казино на Филиппинах пришлось на время правления бывшего президента Родриго Дутерте, который стремился наладить дружеские отношения с Китаем, пишет Би-би-си. Однако его преемник Фердинанд Маркос-младший начал проверки этих заведений, указывая на их связи с преступными группировками.

«Президент не хочет, чтобы Филиппины представляли как «центр преступности», и дал нам указание преследовать мошеннические компании, поскольку они нацелены на большое количество людей со всего мира», — сказал Касио.

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В декабре 2022 года на Филиппинах арестовали члена китайской мафии, который, предположительно, сделал пластическую операцию, чтобы избежать ареста, пишет Би-би-си. По словам Касио, подобные случаи могут быть связаны с подпольными клиниками.

Ранее онлайн-казино обнаружили рядом с офисом мэра муниципалитета Бамбан Алис Гуо. Ей также предъявили обвинения в шпионаже в пользу Китая после того, как власти подвергли сомнению ее филиппинское гражданство. 3 июня Гуо отстранили от должностных обязанностей.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Филиппины пластическая хирургия преступник мошенничество нелегальные мигранты Китай
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