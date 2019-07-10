Украинского министра заподозрили в сокрытии дохода в $1,25 млн

Игорь Насалик взял деньги в долг и «забыл» рассказать об этом налоговым органам

Фото: Стрингер / РИА Новости

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила о подозрениях в адрес министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. В сообщении, которое опубликовано в Facebook, говорится о том, что чиновник «забыл» заявить в своей декларации $1,249 млн.

По данным ведомства, эти деньги Насалик получил от физического лица в 2014 году в долг. По закону «О предотвращении коррупции» он должен был сообщить об этом налоговым органам, но не сделал этого.

В соответствии с законом если вина Насалика будет доказана, то ему грозит максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы и запрета занимать государственные должности в течение трех лет.

Насалик, который до 2010 года был главой города Калуш в Ивано-Франковской области, в 2014 году стал депутатом Верховной рады Украины от блока Петра Порошенко. Спустя два года он стал министром энергетики.

