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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Экс-президент Франции Олланд ответил на вопросы следователей
Он проходит свидетелем в деле о продаже шведских самолетов в Бразилию. Еще одним свидетелем проходит Николя Саркози
Фото: Christophe Ena / AP

Бывший президент Франции Франсуа Олланд в начале июля побывал на допросе в качестве свидетеля. Следователей интересовали ответы политика по делу о покупке бразильскими властями военных самолетов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в окружении экс-главы государства.

Приглашали на допрос и Николя Саркози, который был президентом до Олланда. Однако этот политик на вопросы отвечать отказался.

Бразилия приобрела партию истребителей Gripen шведского производства в 2013 году. Тогда SAAB в споре за право осуществить поставки обошел американский Boeing и французский Dassault, изготавливающий самолеты Rafale. Теперь власти Бразилии посчитали, что на сделку повлиял экс-президент Бразилии Луиш Инасио Лула да Силва, который якобы использовал свое влияние, чтобы передать контракт шведам.

Что касается Саркози и Олланда, то они участвовали в переговорах с бразильцами. Защита Лулы считает, что эти политики могут доказать, что условия по поставкам Rafale были не очень выгодны, а потому сделка не носила коррупционный характер.

Лула да Силва в настоящее время отбывает тюремный срок по различным коррупционным делам.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Франсуа Олланд, Николя Саркози
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