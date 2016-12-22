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Куратор информационной политики «Звезды» покинет телеканал
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Куратор информационной политики «Звезды» покинет телеканал
Общество, 19:48
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Куратор информационной политики «Звезды» покинет телеканал
На телеканале «Звезда» сменится заместитель генерального директора по информационному вещанию. Перестановки проходят на фоне претензий Минобороны к политике канала, говорят источники РБК
Максим Додонов (Фото: tvzvezda.ru)

Заместитель генерального директора по информационному вещанию и главный редактор информационной службы «Звезды» Максим Додонов покидает телеканал, рассказали РБК источник, близкий к телеканалу, и сотрудник канала. По их словам, формальное решение будет принято до конца недели. Информацию об уходе с канала Додонова подтвердил РБК представитель пресс-службы «Звезды» Анатолий Тихонов. Сам Додонов отказался комментировать информацию об уходе с телеканала.

«Давайте я прокомментирую это вам на следующей неделе, пока говорить не о чем», — сказал он. По словам двух собеседников РБК, пост временно займет Алексей Харьков, заместитель Додонова. Харьков от комментариев отказался.

По словам источника РБК, Додонов уходит на фоне «претензий со стороны Минобороны, в том числе первого замминистра Руслана Цаликова». «Минобороны хочет видеть в руководстве «Звезды» человека в погонах, а канал, по мнению ведомства, должен делать сюжеты про военных, а не обо всем подряд», — утверждает он.

Позже сам Додонов опроверг такую причину своего ухода. «Мой уход никак не связан с информационной политикой телеканала. Это было мое личное решение ввиду появившихся новых перспектив», — подчеркнул он.

Представитель пресс-службы «Звезды» Анатолий Тихонов подтвердил РБК уход Додонова. «Это не кадровые перестановки, а абсолютно взвешенное решение. Решение сменить место работы он принял самостоятельно. Телеканал работает в штатном режиме, готовимся к новому сезону, поводов для беспокойства нет», — рассказал Тихонов. Он не подтвердил РБК информацию о назначении на должность Додонова заместителя директора дирекции информационного вещания Алексея Харькова. По его словам, «достойную замену» Додонову подберет отдел кадров.

Телеканал «Звезда» входит в одноименную медиагруппу — дочернюю структуру Минобороны.

В январе—июне 2018 года средний рейтинг канала «Звезда» в его целевой аудитории «Все зрители старше 18 лет» равнялся, по данным Mediascope, 0,47%, что незначительно меньше, чем годом ранее. Среднесуточная доля аудитория в первом полугодии 2018 года составила 2,7%, что на 0,1 п.п. меньше, чем в первом полугодии 2017-го. Это означает, что «Звезду» смотрели 0,47% всех жителей крупных городов старше 18 лет и 2,7% всех, кто за эти шесть месяцев включал телевизор.

На сайте телеканала сообщается, что Додонов — выпускник журфака МГУ им. Ломоносова и педагогического факультета Богемского университета города Плзень (Чехия). Свою телевизионную карьеру он начал в 2002 году на телеканале ТВЦ. Позже работал редактором и корреспондентом ВГТРК. С 2007 года — на телеканале «Звезда». Среди достижений Додонова на сайте «Звезды» перечислены спецрепортаж из Афганистана («Афганский синдром»), фильм о смерти Адольфа Гитлера («Прах Третьего рейха»), первое в России телеинтервью с Джулианом Ассанжем («Джулиан Ассанж: История большого слива») и двухсерийный фильм о Наполеоне («Гробница Бонапарта. Из России с любовью»).

Авторы: Максим Солопов, Ольга Агеева.
Теги: Минобороны , «Звезда»
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