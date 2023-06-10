Умер народный художник России Алексей Шмаринов

Художник скончался в возрасте 90 лет. Причина смерти не уточняется. Среди основных работ Шмаринова — «Небо над Родиной», «Задонщина», «Куликовская битва», «Россия — любовь моя!»

Умер народный художник России, член президиума Российской академии художеств Алексей Шмаринов, сообщила пресс-служба академии на своей странице во «ВКонтакте».

Шмаринову было 90 лет. Он скончался 9 июня. Причина смерти не уточняется.

«Российская академия художеств выражает глубокие соболезнования родным, близким и ученикам Алексея Дементьевича Шмаринова. Информация о времени и месте прощания будет сообщена в понедельник», — говорится в заявлении академии.

Шмаринов родился 4 апреля 1933 года, закончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова. Жил и работал в Москве.

Шмаринов имеет звание заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного художника России, был удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он занимал должность члена президиума РАХ с 1997 года. В 1990-е годы художник также стал членом-корреспондентом Союза художников Австрии и Интернационального Мюнхенского пресс-клуба.

Среди основных работ Шмаринова — «Небо над Родиной», «Задонщина», «Куликовская битва», «Россия — любовь моя!». Его произведения представлены в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и в других крупнейших музеях России, в ряде музеев и в частных собраниях Германии, Франции, США и других стран.