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Умер народный художник России Алексей Шмаринов

Умер народный художник и член президиума Российской академии художеств Алексей Шмаринов
Художник скончался в возрасте 90 лет. Причина смерти не уточняется. Среди основных работ Шмаринова — «Небо над Родиной», «Задонщина», «Куликовская битва», «Россия — любовь моя!»

Линогравюра &laquo;Белый конь&raquo; Гравюра &laquo;Гражданская война&raquo; Гравюра &laquo;Белые птицы&raquo; из серии &laquo;По Камчатке&raquo; Гравюра &laquo;Бухта&raquo;&nbsp;из серии &laquo;По Камчатке&raquo; Гравюра &laquo;Андрей Рублев&raquo;&nbsp;из серии гравюр &laquo;Герои русского народа XIII-XV веков&raquo; Алексей Шмаринов в своей мастерской, 1 февраля 1994 г., Москва

Умер народный художник России, член президиума Российской академии художеств Алексей Шмаринов, сообщила пресс-служба академии на своей странице во «ВКонтакте».

Шмаринову было 90 лет. Он скончался 9 июня. Причина смерти не уточняется.

«Российская академия художеств выражает глубокие соболезнования родным, близким и ученикам Алексея Дементьевича Шмаринова. Информация о времени и месте прощания будет сообщена в понедельник», — говорится в заявлении академии.

Шмаринов родился 4 апреля 1933 года, закончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова. Жил и работал в Москве.

Шмаринов имеет звание заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного художника России, был удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он занимал должность члена президиума РАХ с 1997 года. В 1990-е годы художник также стал членом-корреспондентом Союза художников Австрии и Интернационального Мюнхенского пресс-клуба.

Среди основных работ Шмаринова — «Небо над Родиной», «Задонщина», «Куликовская битва», «Россия — любовь моя!». Его произведения представлены в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и в других крупнейших музеях России, в ряде музеев и в частных собраниях Германии, Франции, США и других стран.

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