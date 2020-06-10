Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста
Письма в Швецию и Белоруссию
Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
Спустя пять лет после увольнения из ГРУ Кравцов отправил резюме в Радиотехнический центр вооруженных сил Швеции, привел там свою прежнюю должность и указал, что космический аппарат «Целина-2», над программным обеспечением к которому Кравцов ранее работал, имел военное назначение. Следствие ФСБ и суд сочли, что отправив резюме с данными о своей работе в ГРУ, он выдал гостайну. 26 мая Кравцов вышел из колонии, полностью отбыв срок заключения.
Кравцов поступил на работу в Центр космической разведки ГРУ в 1993 году. «Я занимался чисто инженерной работой, [мы должны были] по анализу излучений определять, где что находится. Я начал службу в отделе аналитиков с середины 1990-х годов, когда промышленность была на голодном пайке и сами офицеры создавали компьютерные программы для выполнения своих профессиональных обязанностей. В 1996 разработал первую версию программы анализа и внедрил, на ней работал наш центр», — рассказал Кравцов.
Уволившись в 2005 году из-за низкой зарплаты и упадка отрасли, Кравцов утратил допуск к гостайне, но, по его словам, продолжал дорабатывать программное обеспечение для разведки, бесплатно отдавая наработки бывшим сослуживцам. Также он писал обучающий софт для курсантов Военно-космической академии им. Можайского, выпускником которой был. «У меня возникли неурядицы на гражданской работе, я думал вернуться в отрасль. Но увидел, что это все загибается, и задумался, кому же еще нужны мои наработки, за которые мне родина ни копейки не заплатила», — сказал Кравцов.