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Заведующую ростовским детсадом, где погиб ребенок, уволили
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Заведующую ростовским детсадом, где погиб ребенок, уволили
Общество, 10 июн 2013, 20:02
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Заведующую ростовским детсадом, где погиб ребенок, уволили
Заведующую детским садом в Ростове-на-Дону, где произошло массовое заражение детей, отстранили от должности. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Фото: ИТАР-ТАСС

"Данная мера процессуального принуждения позволит следствию провести необходимые следственные действия с участием сотрудников детского сада и исключит возможное воздействие на них со стороны подозреваемой", - заявили в ведомстве.

Ранее по факту гибели воспитанника детсада, госпитализированного с диагнозом "острый гнойный менингоэнцефалит", было возбуждено два уголовных дела. Заведующую обвиняют по статье "Халатность", а педиатров, не оказавших должную помощь малышу, - в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ст.109 УК РФ).

В настоящее время под наблюдением местных медиков находятся 103 ребенка, из них 48 - в больнице, 55 проходят лечение на дому. Прибывшая на место комиссия во главе с руководителем Роспотребнадзора Геннадием Онищенко выявила грубое нарушение санитарных норм в детском учреждении. В настоящее время вспышка инфекции в детском саду локализована.

Кроме того, после случившегося в регионе начата проверка фруктов и овощей из Китая, так как ранее поступила информация о том, что очаг заражения мог находиться именно в них. Точные пути распространения вируса устанавливаются Роспотребнадзором, результаты будут готовы к концу следующей недели.

Добавим, что власти прогнозируют новые случаи болезни. Чтобы это предотвратить, местные жители пройдут обследование, в первую очередь - в районе Темерник и поселке Чкаловский.

Напомним, вспышка менингита в Ростове-на-Дону была зафиксирована 5 июня.

Теги: Ростов-на-Дону , СК , детсад
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