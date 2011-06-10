В Кабардино-Балкарии боевики расстреляли патрульную машину ГИБДД

Вечером 9 июня около 22:15 мск вооруженная группа, укрывшись в лесном массиве между селами Жемтала и Верхняя Жемтала Черекского района Кабардино-Балкарии, совершила покушение на сотрудника ОГИБДД ОВД по Черекскому району. В результате покушения полицейский получил несколько огнестрельных ранений и был госпитализирован, сообщили РБК в СК РФ.

В момент нападения сотрудник ГИБДД находился за рулем патрульной автомашины ВАЗ-211540. Преступники успели скрыться до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Пострадавший был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317, 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия). Следователи изъяли улики, обнаруженные на месте преступления. Расследование покушения продолжается.

Отметим, что сегодня в другом районе республики силовики блокировали группу боевиков из трех человек. В ходе спецоперации в поселке Нейтрино Эльбрусского района Кабардино-Балкарии один боевик был уничтожен, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Боестолкновение продолжается.