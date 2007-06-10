Н.Назарбаев предложил соединить Каспий и Черное море каналом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил реализовать проект строительства Евразийского канала от Каспия до Черного моря, который будет на 1000 км короче, чем Волго-Донский канал. Такую идею глава казахстанского государства высказал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме с докладом о ситуации в СНГ.

Н.Назарбаев подчеркнул, что еще в 1936г. отраслевой народный комиссариат подготовил технико-экономическое обоснование этого проекта, который так и не был осуществлен до конца. Однако в те годы было реализовано строительство значительной его части.

Трасса канала проложена по Манычской впадине, по которой Каспийское и Азовское моря некогда соединялись проливом. В 1936г. был построен Усть-Манычский гидроузел, в 1941г.- Веселовский и Пролетарский гидроузлы, образовавшие одноименные водохранилища. После присоединения к Пролетарскому водохранилищу озера Маныч-Гудило образовался шлюзованный водный путь протяженностью 329 км. Он получает дополнительное питание водой из верховьев реки Кубань и Цимлянского водохранилища. Манычский водный путь эксплуатируется в настоящее время при очень небольших грузооборотах местного значения с использованием судов, имеющих небольшую осадку до 1,3 м.

В последнее время тема полной реализации проекта строительства Евразийского канала поднимается довольно часто. Аналогичную идею в середине 2006г. высказывали Южный научный центр Российской академии наук (РАН), а также экспертный центр "Гидротехэкспертиза" и Фонд транспортных проектов при Международном Конгрессе промышленников и предпринимателей. Длина предполагаемого канала - 650 км, ширина - 70 м, глубина - 16 м. Предварительная стоимость строительства оценивается в 15 млрд евро.

Сторонники проекта указывают на то, что появление такого канала позволит существенно сократить время доставки грузов, в том числе нефти, из Каспийского моря и из стран Средней Азии в Азовское и Черное моря, а также снизить стоимость перевозок между этими регионами по сравнению с перевозками по Волго-Донскому каналу за счет сокращения протяженности пути и увеличения тоннажа флота.

Ряд экспертов также полагают, что строительство канала позволит активизировать развитие отечественного судостроения по созданию специализированного флота для эффективной эксплуатации в условиях международных перевозок по внутренним и внешним водным путям. Кроме того, появление канала позволит создать условия для социально-экономического и промышленного развития прилегающих к трассе канала районов Республики Калмыкия, Ставропольского и Краснодарского краев, Дагестана, Чечни и Ростовской области, а в геополитическом плане Евразийский канал может способствовать укреплению политического и экономического влияния России на страны Юго-Восточного региона и Европы.

В то же время противники реализации проекта указывают на то, что это может обернуться катастрофическими последствиями в экологическом плане. В частности, планы перевозки нефти по каналу создают дополнительную угрозу разливов "черного золота" в Азовском, Черном и Эгейском морях. Кроме того, в связи с мелководностью Азовского моря для того, чтобы использование канала было экономически эффективным, планируется в качестве его продолжения построить глубоководный канал прямо через акваторию Азовского моря для прохода крупнотоннажных танкеров, что, по мнению экологов, еще больше подорвет экосистему моря. Вдобавок, забор воды из рек юга России для заполнения канала грозит обострить ситуацию с дефицитом водных ресурсов в регионе. Экологи отмечают, что уже после частичной реализации проекта строительства канала в 1930-е гг. качество воды в реке Дон ощутимо ухудшилось, пострадали экосистемы еще нескольких рек.

Н.Назарбаев выступил сегодня еще с одной инициативой. Президент Казахстана предложил вернуться к идее переброски части стока сибирских рек в Среднюю Азию и районы Казахстана. При этом Н.Назарбаев отметил, что эту тему предварительно нужно серьезно изучить. "Такие стратегические проекты решительно сближают наши страны, нам по плечу решать столь мощные интеграционные задачи", - сказал президент Казахстана, говоря о масштабных совместных проектах с Россией.

Кроме того, Н.Назарбаев считает необходимым продолжить работы по созданию транспортного коридора Западный Китай - Казахстан - РФ - Западная Европа. Центральная Азия богата энергоресурсами, но их нужно доставлять на мировые рынки, однако азиатские страны не имеют путей беспрепятственного вывода своих товаров на европейские рынки. "Нам нужно создание альтернативных транспортных маршрутов", - указал Н.Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что главную роль при определении транспортных коридоров будет играть экономическая составляющая, а не политические интересы. "Транспортные коридоры пойдут по тем маршрутам, где это выгодно", - сказал Н.Назарбаев.

Касаясь проблем постсоветского пространства, Н.Назарбаев заявил, что СНГ так и не стало эффективным объединением государств, к которому стремились его участники при создании Содружества. "На протяжении десятка лет СНГ переживает стагнацию", - сказал он. В связи с этим президент Казахстана призвал при формировании повестки дня неформального саммита глав Содружества "придерживаться прагматичного подхода и обсуждать только те темы, которые затрагивают интересы всех участников СНГ".

Н.Назарбаев предложил обсуждать проблемы Содружества, исходя из принципа "один год - одна тематика". Среди наиболее важных проблем, которые, по его мнению, необходимо обсудить, президент Казахстана назвал проблему миграции и развитие транспортной структуры.

Президент Казахстана отметил возрастающую роль развивающихся стран в условиях глобального роста экономики и подчеркнул важность стремления к интеграции. "Те страны, которые демонстрируют неспособность к интеграции, рискуют оказаться на обочине развития", - указал Н.Назарбаев. Он назвал "образцом реализации взвешенного подхода" к интеграции Европейский союз.

Отметим, что Н.Назарбаев предложил также организовать форум ЕС-страны СНГ. По его словам, необходимо рассматривать возможность координации интересов государств, входящих в СНГ, с Европейским союзом. Эту тему он предлагает обсуждать в первую очередь на создаваемом форуме. "Цель создания такого форума - обеспечение механизма для многостороннего диалога на пространстве СНГ и Евросоюза", - заявил Н.Назарбаев.