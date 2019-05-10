Глава антикоррупционного бюро Украины отказался отвечать следователям

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник отказался отвечать на вопросы Генеральной прокуратуры страны по делу о вмешательстве в выборы в США. Речь идет о его деятельности в пользу штаба Клинтон

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Вызванный на допрос в Генпрокуратуру Украины Сытник заявил, что не будет отвечать на вопросы следователей касательно дела о вмешательстве в президентские выборы в США, сообщает «112 Украина». По словам официального представительства ведомства, он пообещал предоставить ответы в письменном виде.

«По сути, допрос не состоялся», — заявила по этому поводу пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Разбирательство в отношении Сытника было начато после заявления от депутата Верховной рады Борис Розенблата. Последний утверждал, что Сытник якобы передал штабу Хиллари Клинтон сведения о связи главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Это не единственная претензия к чиновнику. По словам генпрокурора Юрия Луценко, правоохранительные органы заинтересовались тем фактом, что глава антикоррупционного бюро «забыл заплатить» за отдых на базе отдыха в Ровенской области.

Артем Сытник стал первым руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины, созданного по требованию ЕС. До этого он трудился в киевской адвокатской конторе.