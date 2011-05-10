Д.Медведев: Обсудить возможность кастрации педофилов - наш долг

Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что долг государства - хотя бы обсудить возможность применения химической кастрации в отношении педофилов. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития судебной системы. По словам главы государства, по этому вопросу необходима дискуссия, однако окончательное решение он оставляет за собой.

Российский лидер также подчеркнул, что наказание для педофилов должно быть максимально строгим и "либеральный подход здесь неприемлем". Д.Медведев также отметил, что указанные меры должны касаться лишь тех, кто уже совершил преступление.

По словам президента, химическая кастрация педофилов возможна, "по всей вероятности, только на добровольной основе". Он добавил, что целый ряд развитых стран уже принял это наказание для преступников такого рода на вооружение. Д.Медведев предложил участникам совещания обсудить эти меры, "включая инъекции, которые блокируют действие гормонов".

Напомним, в конце апреля 2011г. глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прокомментировал законопроект, предполагающий помещение больного педофилией преступника после отбывания срока в психиатрический стационар или его химическую кастрацию.

Как рассказал А.Бастрыкин, согласно законопроекту преступник, осужденный за сексуальное насилие над детьми, за несколько месяцев до освобождения из тюрьмы будет обязан пройти психиатрическое обследование.

В том случае, если врачи признают заключенного социально опасным, ему предложат добровольную химическую кастрацию. Если преступник откажется, то администрация исправительного учреждения должна будет ходатайствовать в суде о принудительном помещении больного в психиатрический стационар. В стационаре преступник должен будет оставаться до признания его неопасным или до изъявления согласия на применение химической кастрации.

Глава СК также отметил, что "возможность прибегнуть к химической кастрации должна быть и у лица, которое не совершило, но опасается, что может совершить половое преступление в отношении несовершеннолетнего". В связи с этим А.Бастрыкин предложил разработать программу оказания анонимной помощи таким лицам.