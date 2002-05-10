Схвачены подозреваемые в исполнении теракта в Каспийске

Задержаны подозреваемые в исполнении теракта в Каспийске. Об этом сообщили находящиеся в столице Дагестана Махачкале директор Федеральной службы безопасности РФ Николай Патрушев и заместитель генерального прокурора РФ Сергей Фридинский.

В интересах следствия фамилии задержанных не называются. Николай Патрушев подчеркнул, что большую помощь в расследовании оказали очевидцы, со слов которых были составлены фотороботы подозреваемых в совершении теракта.

Директор ФСБ также отметил, что "организаторы и исполнители взрыва в Каспийске имеют причастность к ваххабитам", и добавил, что "есть возможность и выхода на прямого организатора преступления".

В настоящее время в Дагестане усилена охрана дорог, а также въезды и выезды из Каспийска. По последним данным, число жертв теракта выросло до 41 человека.

Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, на котором присутствовали председатель правительства Михаил Касьянов, руководитель администрации главы государства Александр Волошин, секретарь Совета безопасности Владимир Рушайло, министр обороны Сергей Иванов, глава МИД Игорь Иванов и министр внутренних дел Борис Грызлов. Как сообщила пресс-служба президента, Владимир Путин заслушал доклады об оказании необходимой помощи пострадавшим в результате теракта в Каспийске. Директор ФСБ доложил президенту по телефону о ходе расследования причин теракта. Владимир Путин принял решение в ближайшее время провести совещание с руководителями субъектов РФ Южного федерального округа.