Госдума отклонила проект об отмене штрафов за превышение средней скорости

Автомобилисты в России получали штрафы за среднюю скорость с 2013 года. Такая практика прекратилась после решения Верховного суда в 2019 году. Против штрафов также выступило МВД, однако Госдума отклонила проект об отмене нормы

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Госдума отклонила законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости, который был принят в первом чтении в 2019 году, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в некоторых регионах автомобилистам приходят «штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов». Авторы законопроекта заявляли, что это некорректно, поскольку в КоАП и ПДД понятие «средняя скорость» отсутствует.

Как указал глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), эксперимент со штрафами за «среднюю скорость» был провальным с самого начала. «Он был поставлен дельцами, разработчиками комплексов фото-видео фиксации, и огромное количество наших автомобилистов абсолютно незаконно привлекали к административной ответственности», — отметил депутат. По его словам, в МВД уже разъяснили, что водители за нарушение средней скорости больше к ответственности не привлекаются.

Практика фиксации превышения средней скорости движения автомобиля с помощью двух камер существует в России с 2013 года. Время проезда машины фиксирует сначала первая камера, затем — вторая, расположенная на расстоянии от нее. В результате вычисляется средняя скорость автомобиля, если она превышалась, то водителю грозил штраф.

Автомобилисты в России получали штрафы за среднюю скорость с 2013. Превышение фиксировали на отдельных подконтрольных камерам участках протяженностью несколько километров. Штрафовали согласно нормам о «мгновенных» превышениях: к примеру, на 500 руб. за превышение на 20–40 км/ч, на 40–60 км/ч — на 1 тыс. руб. и так далее. Однако после решения Верховного суда ГИБДД перестали оформлять эти штрафы: в 2019 году суд указал, что в подобных постановлениях должно быть указано время и точное место совершения нарушения.

В дальнейшем профильные ведомства пытались вернуть фиксацию на дороги, однако безуспешно. Как ранее писал Autonews.ru, поручение МВД, Минюсту и Минтрансу прописать меру ответственности в проекте нового КоАП несколько лет назад давал вице-премьер Марат Хуснуллин. Изменения в КоАП должны были быть готовы до 20 сентября 2021 года, но в опубликованном проекте КоАП эта норма так и не появилась.

В декабре официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что министерство «категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках».