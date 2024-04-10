Экс-депутата Госдумы обвинили в покушении на ректора Института теологии

СК раскрыл убийство ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова, которое произошло в июне 2011 года. Организатором преступления следствие считает бывшего депутата и иноагента Магомеда Гаджиева

Следственный комитет раскрыл убийство ректора Института теологии и международных отношений в Махачкале Максуда Садикова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, организатором преступления был экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев (признан Минюстом иноагентом).

Расследование дела возобновлено в августе 2022 года. Сотрудник охранного предприятия Рамазан Магомедов по подозрению в совершении убийства ректора и его племянника Залимхана Мусаева был задержан в марте 2023-го. Он отрицает свою причастность к преступлению.

В начале прошлого июня в отношении Гаджиева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в организации убийства Садикова, после этого его объявили в международный розыск.

Статус иноагента у предполагаемого организатора убийства появился 26 мая 2023 года. Минюст обосновал решение тем, что Гаджиев, «находясь за пределами Российской Федерации, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками» и заявлял о поддержке властей Украины. На следующий день его исключили из партии «Единая Россия».

По информации издания, Гаджиев для совершения преступления привлек «не установленных следствием лиц» и передал им указание найти тех, кто за деньги мог бы убить ректора. В качестве стрелков были подобраны Магомедов и некто неизвестный.

Садиков и его племянник были убиты в Махачкале в июне 2011 года. Тогда сообщалось, что неизвестный открыл огонь, когда ректор подъехал на машине к своему дому. Основной версией причины убийства считалась профессиональная деятельность Садикова.

Учебное заведение, которое возглавлял погибший, соединяет светское и религиозное образование. Садиков окончил в 1986 году Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А.Тимирязева (МСХА), второе высшее образование получил в Академии народного хозяйства при правительстве.

С конца 1990-х по начало 2000-х Садиков работал в Министерстве национальной политики. С 2003 года был ректором Института теологии и религиоведения.