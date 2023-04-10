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Репродуктологи предложили ограничить возраст женщин для бесплатного ЭКО

В ассоциации репродукции человека призвали ограничить возраст женщин для бесплатного ЭКО
В Минздраве считают возраст пациенток на ЭКО «самой большой проблемой». Эксперты отметили, что вероятность беременности среди женщин старше 40 существенно ниже, а риски — выше
Фото: Diana Bagnol / Getty Images
Фото: Diana Bagnol / Getty Images

Эффективность однократной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у женщин старше 40 лет втрое хуже показателей более молодых пациенток, следует ограничить возраст, до которого будут выполнять процедуру бесплатно в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Такую инициативу предложили в Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), пишет «Медвестник».

Президент РАРЧ Владислав Корсак на круглом столе по проблемам репродуктивной политики в Совете Федерации подчеркнул, что наступление беременности в более позднем возрасте менее вероятно.

По статистике ассоциации, после однократной процедуры беременели в среднем 27% женщин до 34 лет, до родов доходили 21%. Однако среди пациенток за 40 лет забеременеть удавалось только у 11%, роды прошли у 6%. Кроме того, дети более возрастных женщин в 16 раз чаще имели хромосомные заболевания по сравнению с 20-летними, а к 45 годам риск увеличивался в 56 раз.

При этом в ассоциации считают, что уровень доступности вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в России недостаточен — число запланированных циклов за счет обязательного медстрахования (ОМС) в этом году составляет 89,5 тыс. (613 на 1 млн человек). Это ниже данных других стран Европы — в среднем, 1,5 тыс. циклов на 1 млн.

В случае использования вспомогательных репродуктивных технологий, втрое вырастает вероятность рождения недоношенного ребенка: 18% против 6%. А поздний репродуктивный возраст становился ключевой причиной (54%) критического состояния у беременных, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина. Она назвала возраст пациенток «самой большой проблемой» в этой сфере.

«Нужно решение на уровне государства, нужна отсечка. Даже по данным ВОЗ, 49 лет — предел репродуктивного возраста женщины. А мы иногда видим случаи, когда ЭКО делают 59-летним», — подчеркнула Долгушина.

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За счет госбюджета в 2022 году провели более 89 тыс. полных циклов ВРТ, это на 10% выше показателей 2021-го, следует из статистики Минздрава. Средний срок ожидания составляет полгода, 41% обратившихся за процедурой женщин получили ее в рамках базовой программы ОМС.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
репродуктивное здоровье беременность
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