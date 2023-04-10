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Общество
,
10 апр, 03:00
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Как во Франции спасают виноград от морозов. Видео
Как во Франции спасают виноград от морозов
Французские винодели прибегают в различным уловкам, чтобы не дать урожаю погибнуть от морозов.
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Теги
Франция
виноделие
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Пространство выбора
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под стиль жизни и не только
Полезные статьи
чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов
и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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