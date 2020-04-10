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Число осужденных за незаконный оборот алкоголя выросло вдвое

Каждый седьмой осужденный по экономическим статьям Уголовного кодекса в 2019 году производил или продавал нелегальный алкоголь, а каждый шестой номинально зарегистрировал на себя фирму-однодневку
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В 2019 году российские суды вынесли почти 7,8 тыс. приговоров по уголовным делам, возбужденным по статьям из «экономической» гл. 22 Уголовного кодекса, следует из статистики судебного департамента при Верховном суде. Это рекордное число по меньшей мере с 2011 года (более ранняя статистика недоступна). Число приговоров по экономическим статьям продолжает расти, тогда как по большинству других категорий дел тенденция обратная.

Эту тенденцию обеспечивают дела, связанные с незаконным производством и продажей спиртосодержащей продукции, — их число удвоилось по сравнению с 2018 годом, показал анализ РБК.

Кого сажают за нелегальный алкоголь

Хотя по многим экономическим статьям число вынесенных в 2019 году приговоров сократилось по сравнению с предыдущими годами, число приговоров за нелегальное производство и продажу этилового спирта и спиртосодержащей продукции выросло почти в два раза — с 562 в 2018 году до 1075 в 2019 году. Соответствующие статьи (171.3 и 171.4) появились в Уголовном кодексе в середине 2017 года.

Анализ приговоров, опубликованных в ГАС «Правосудие», показывает, что большинство из них вынесено в Омской области и Башкирии. Впрочем, в систему были загружены не все, а около 80% приговоров. РБК направил запрос в Росалкогольрегулирование с просьбой предоставить данные о регионах, где чаще всего обнаруживалось незаконное производство спирта.

Типичный преступник, занимающийся незаконной продажей алкоголя, — неработающий пенсионер или трудоспособные женщины и мужчины, которые либо не имеют постоянного источника дохода, либо работают в магазине — собственном или по найму, следует из данных судебного департамента.

По смыслу УК наемный работник магазина (например, продавец) не может быть привлечен к ответственности за незаконную продажу алкоголя, отметил в беседе с РБК адвокат коллегии «Князев и партнеры» Алексей Сердюк. Дело в том, что ст. 171.4 УК подразумевает неоднократное повторение деяния; для однократного есть состав административного правонарушения (ст. 14.17.1 КоАП), где прямо прописано исключение для наемных продавцов. Наиболее вероятно, что по этой уголовной статье привлекаются лица, «осуществляющие незаконную деятельность через ИП, а также самостоятельно осуществляющие предпринимательскую деятельности без образования ИП, например продажу алкоголя с рук».

К примеру, в апреле 2019 года в Абакане осудили безработного Махмудова Э.Ш. оглы, который купил у неустановленного лица почти 2 тыс. л спирта и торговал им канистрами — по 177 руб. за 1 л. Его задержали во время контрольной закупки. Суд приговорил его к судебному штрафу в 150 тыс. руб. В июне пенсионер из Буинска (Татарстан) получил судимость после того, как продолжил торговать самогоном, несмотря на то что ранее в том же году получил за торговлю нелегальным спиртным административный штраф.

Примерно каждое 12-е экономическое преступление — это производство немаркированного алкоголя (ст. 171.1 УК РФ). Большая часть таких преступлений совершается в особо крупном размере или группой лиц. Число таких преступлений по сравнению с 2018 годом осталось на прежнем уровне.

«Номиналы» по-прежнему в цене

При этом самые распространенные экономические статьи, по которым были вынесены приговоры в 2019 году, — это незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов для этого (ст. 173.1 и 173.2 УК). Число таких приговоров по сравнению с 2018 годом почти не изменилось — 1,6 тыс., каждому пятому «экономическому» осужденному вменялся один из этих составов. При этом четверть осужденных по этим статьям — молодые люди (18–50 лет) без постоянного источника дохода, а каждый седьмой — рабочие без высшего образования.

К примеру, в декабре 2019 года в Челябинске осудили подозреваемую Бойко, которая «в целях незаконного использования своих личных документов» предоставила неустановленному следствием лицу копию своего паспорта. Затем неустановленное лицо зарегистрировало на ее имя несколько компаний. Размер вознаграждения, которое Бойко получила за копию своего паспорта, в деле не указан. В итоге она получила судимость и судебный штраф в размере 6 тыс. руб. Формулировка «в целях незаконного использования своих личных документов» является типичной для таких дел и встречается практически в каждом деле, в котором подставных лиц осуждают по ст. 173.2.

В марте 2020 года в городе Давлеканово (Башкирия) осудили Наталью Виниченко, которая за 20 тыс. руб. передала неустановленному лицу свои паспортные данные, после чего ее зарегистрировали директором ООО «ПромСтрой». Согласно базе СПАРК, компания была зарегистрирована 8 ноября 2018 года, то есть между ее появлением и вынесением судебного решения о том, что директором компании является подставное лицо, прошло меньше полутора лет.

Число привлеченных за предоставление своих документов для образования компании в разы больше числа осужденных собственно за регистрацию компаний. По смыслу УК ст. 173.1 подразумевает ответственность для организаторов однодневок, которые занимаются привлечением подставных лиц, тогда как по ст. 173.2 наказывают самих подставных лиц, объяснил Сердюк. «Люди, организовывающие площадки по созданию однодневок, как правило, для реализации своих намерений находят много номиналов и организовывают регистрацию большого количества фиктивных компаний. По моему мнению, именно с этим и связана такая значительная разница в их количестве», — сказал адвокат.

При этом многие предприниматели, которым вменяется использование компаний-пустышек, проходят по другим составам УК — о мошенничестве (ст. 159) или уклонении от уплаты налогов (ст. 199). «Номиналы» же в таких случаях зачастую вообще не привлекаются к ответственности, отметил Сердюк. «Защищая предпринимателей, мы сталкиваемся с тем, что «номиналы» правоохранителям как обвиняемые неинтересны. Данные лица выступают хорошими свидетелями, которые подтверждают факт своей номинальности, поясняют, что к деятельности компании отношения не имеют, договор и акты не подписывали, а компанию регистрировали, во всем доверившись малознакомому им человеку, который обещал ее переоформить на себя, то есть умысла у них совершать уголовно наказуемое деяние не было», — объясняет адвокат.

На треть снизилось число осужденных по ст. 175 УК (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). В 2019 году по ней осудили 842 человека — каждого девятого осужденного по экономическим статьям. Усредненный портрет осужденного по этим статьям такой же, как у обвиненных в незаконном образовании компаний.

Мошенничество и растрата, согласно УК, не относятся к экономическим преступлениям, но по ним чаще всего заводят дела против предпринимателей. В 2019 году количество приговоров за мошенничество осталось на прежнем уровне — 22,6 тыс. по статьям 159–159.6. Число приговоров за растрату (ст. 160 УК РФ) снизилось на 10% и составило 6,5 тыс.

Штрафы лидируют среди приговоров

Реальные сроки получили почти 12% осужденных за экономические преступления. Чаще всего реальный срок получают за изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг (ст. 186–187 УК РФ). Большая же часть осужденных по статьям из главы 22 УК получили в качестве основного наказания штрафы (треть осужденных) или были приговорены к обязательным и исправительным работам (почти четверть осужденных).

Рост количества приговоров по преступлениям, предусмотренным главой 22 УК, скорее всего, объясняется «последовательно проводимой политикой государства по переводу бизнеса на работу вбелую», считает Сердюк.

Число приговоров по тому или иному составу или категории преступлений всегда отчасти обусловлено не столько реальным количеством преступлений и их опасностью, сколько «скоординированной направленностью усилий правоохранителей» на борьбу с отдельными видами преступных проявлений. «Ответственность за незаконное образование юридического лица получила достаточное распространение в связи с кампанией по борьбе с фирмами-однодневками, широко используемыми в криминальных схемах для совершения других преступлений», — полагает руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. При этом «далеко не все из осужденных являются бенефициарами или организаторами таких преступных схем», указал он.

Авторы: Дада Линделл, Маргарита Алехина
Теги: алкоголь, Судебный департамент, статистика, Уголовный кодекс ..., экономические преступления
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