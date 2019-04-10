Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе

Такое решение мотивировали тем, что кофе практически не содержит калорий и не является жизненно необходимым продуктом. Окончательное решение власти страны должны принять в ноябре

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Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.

В управлении оценили необходимость таких запасов и пришли к выводу, что «кофе не является жизненно необходимым» в соответствии с критериями, по которым формируют резервы. Кроме того, в кофе почти нет калорий, подчеркнули в FONES.

Риск возникновения проблем с поставками кофе в управлении оценили, как низкий. Кофе выращивают на трех континентах, а сбор урожая возможен круглый год, добавили в FONES.

Ожидается, что власти страны примут окончательное решение по данному вопросу в ноябре, пишет Reuters. Система резервов на экстренные случаи появилась в Швейцарии между Первой и Второй мировыми войнами.

Сейчас кофе на случай нехватки во время войн, стихийных бедствий и эпидемий хранят 15 швейцарских компаний, включая Nestle. Речь идет о 15,3 тыс. т кофе, этих запасов стране хватит на три месяца. 8,5 млн граждан Швейцарии ежегодно потребляют около 9 кг кофе каждый, это вдвое больше чем в США (4,5 кг).