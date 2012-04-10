Протестующие в Астрахани подадут иск в суд на этой неделе

Кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин и его сторонники намерены подать иск в суд по поводу нарушений на выборах градоначальника 4 марта. Об этом О.Шеин сообщил в своем блоге.

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"Сегодня по моему запросу получили доступ к записям веб-камер со всех 203 избирательных участков Астрахани. Появилась возможность подать иск в суд", - написал 10 апреля в "Живом журнале" О.Шеин.

При этом он не еще не выяснил, получены ли сами диски с видео или ссылки на полноценные записи, которые нужно скачивать из Интернета. "В первом случае мы подаем иск завтра, во втором - через день-два", - пояснил О.Шеин.

Ранее прокуратура Астраханской области опубликовала итоги проверки обращения О.Шеина в связи с нарушениями на выборах мэра Астрахани. Как заявили в надзорном ведомстве, проверка выявила семь нарушений законодательства, однако они "не повлекли существенного нарушения избирательных прав О.Шеина и его представителей, не могли повлиять на достоверность результатов подсчета голосов".

Представители прокуратуры отметили, что в отношении председателей нескольких избирательных комиссий в Астрахани возбуждены административные дела в связи с выявленными нарушениями.

Напомним, скандал в Астрахани разразился после выборов мэра 4 марта 2012г. По официальной информации, на них победил кандидат от "Единой России" Михаил Столяров, который получил 60% голосов избирателей.

Однако данные эксит-поллов резко разошлись со сведениями ЦИК. Как показали опросы, на выборах с большим отрывом лидировал О.Шеин. Последний в знак протеста против официальных итогов выборов объявил голодовку, которая продолжается уже около месяца.