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Общество ,  
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«Яндекс Погода» запустила сервис для аллергиков об активности пыльцы

Сервис позволит отслеживать время начала цветения растений, распространяющих аллергены, и активность аллергенов на карте. Будут отображаться данные по пыльце березы, ольхи, амброзии, полыни, злаков и сорняков
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В сервисе «Яндекс Погода» появилась возможность получать предупреждения о начале сезона цветения и смотреть прогноз активности пыльцы, что поможет аллергикам, говорится в поступившем в РБК сообщении.

«Яндекс Погода представила новый сервис «Активность пыльцы». Пользователи с аллергией смогут заранее получать предупреждения о начале сезона цветения в пуш-уведомлениях и принимать необходимые меры, опираясь на прогноз активности пыльцы в ближайшие 10 дней», — сказано в сообщении.

На специальной карте можно будет изучить распространение аллергенов на территории России и СНГ.

Активность будут рассчитывать для пыльцы березы, ольхи, амброзии, полыни, злаков и сорняков. С помощью модели расчета активности устанавливается примерный диапазон начала цветения растений с аллергенами, который корректируется на основе свежих погодных данных.

Кроме того, сервис будет собирать данные от пользователей-аллергиков о своем самочувствии в конкретный день, чтобы делать прогнозы точнее.

В России сезон аллергии в 2025 году начнется раньше срока
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Фото:Girts Ragelis / Shuttersock / FOTODOM

В прошлом году заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета, академик РАН, профессор Александр Караулов сообщал, что «по разным источникам от 20 до 30% населения РФ имеют аллергию, наиболее значимыми аллергенами являются береза и кошка».

В 2023-м «Сбер Еаптека» и «Инвитро» проводили исследование по поводу аллергий у россиян. Было выявлено, что большинство имеют аллергию на продукты питания (70% респондентов), на втором месте — аллергии на пыльцу (54%), на третьем — пыль и плесень (50%). Также многие заявили об аллергии на шерсть животных (40%) и холод (36%).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
аллергия Яндекс растения
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