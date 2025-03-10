Принц Люксембурга Фредерик умер от редкой болезни

Принц Люксембурга Фредерик умер на 23-м году жизни от редкой болезни

У принца было редкое митохондриальное заболевание, вызванное мутациями в гене POLG

Принц Люксембурга Фредерик умер в возрасте 22 лет — он страдал редким генетическим заболеванием, пишет The Sun. О смерти принца сообщил его отец Роберт Люксембургский, двоюродный брат герцога Анри.

Фредерик Нассауский скончался 1 марта в Париже. У него было редкое митохондриальное заболевание, вызванное мутациями в гене POLG. Оно поражает несколько органов, в первую очередь мозг, нервы, мышцы и печень. Частота заболевания PolG оценивается в один случай на 10 000.

«В пятницу, 28 февраля, в День редких заболеваний, наш любимый сын позвал нас к себе в комнату, чтобы поговорить с ним в последний раз. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди», — рассказал его отец.

Принц Фредерик родился с этим заболеванием, но диагноз был поставлен только в 14 лет. После этого он основал фонд POLG.

Фредерик в последнее время почти не мог говорить, но успел задать отцу последний вопрос, прежде чем попрощаться: «Папа, ты гордишься мной?».

Состояние принца ухудшилось в последние недели после того, как его госпитализировали с пневмонией. Он также перенес тяжелую инфекцию, из-за которой не мог двигаться.

Принц Люксембурга родился в Экс-ан-Провансе, в детстве жил в Лондоне, Женеве и Монтрё.

В декабре 2024 года великий герцог Люксембурга Анри в своем рождественском обращении объявил о намерении отречься от престола, он перейдет его наследнику Гийому. Дата отречения назначена на 3 октября 2025 года.