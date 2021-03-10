Бывший министр образования возглавит МФТИ

Дмитрий Ливанов (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Дмитрий Ливанов, занимавший в 2012-2016 годах должность министра образования и науки, стал временно исполняющим ректора Московского физико-технического института (МФТИ), сообщили РБК в Министерстве науки и высшего образования. Ливанов приступит к новым обязанностям 16 июня.

В должности ректора он сменит членкорра РАН Николая Кудрявцева.

Как заявили в ведомстве, период, предшествующий вступлению Ливанова в должность, «должен обеспечить преемственность научного и организационного руководства вузом». В университете в это время пройдут консультации с выпускниками, ассоциацией «Союз Физтех» и профессорско-преподавательским составом. Руководство вуза собирается разработать программу развития МФТИ и подготовиться к участию в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Кудрявцев заявил, что уважает опыт Ливанова в качестве министра, а некоторые инициативы, которые он продвигал, были развиты в МФТИ. «Он прошел непростой путь — «с низов» до больших высот, при этом сочетает в себе научные и управленческие компетенции», — отметил ректор, его слова РБК передала пресс-служба министерства.

Как заявил британский и нидерландский физик российского происхождения сэр Андрей Гейм, выпускник МФТИ и лауреат Нобелевской премии 2010 года, Ливанов работал в ведущих лабораториях России и Италии, «и этот опыт составляет важную основу его научной родословной». Работа Ливанова на посту министра науки и образования в свою очередь «определяет его управленческую родословную», считает Гейм (его слова также предоставило министерство).