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Бывший министр образования возглавит МФТИ

Дмитрий Ливанов
Дмитрий Ливанов (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Дмитрий Ливанов, занимавший в 2012-2016 годах должность министра образования и науки, стал временно исполняющим ректора Московского физико-технического института (МФТИ), сообщили РБК в Министерстве науки и высшего образования. Ливанов приступит к новым обязанностям 16 июня.

В должности ректора он сменит членкорра РАН Николая Кудрявцева.

Как заявили в ведомстве, период, предшествующий вступлению Ливанова в должность, «должен обеспечить преемственность научного и организационного руководства вузом». В университете в это время пройдут консультации с выпускниками, ассоциацией «Союз Физтех» и профессорско-преподавательским составом. Руководство вуза собирается разработать программу развития МФТИ и подготовиться к участию в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Кудрявцев заявил, что уважает опыт Ливанова в качестве министра, а некоторые инициативы, которые он продвигал, были развиты в МФТИ. «Он прошел непростой путь — «с низов» до больших высот, при этом сочетает в себе научные и управленческие компетенции», — отметил ректор, его слова РБК передала пресс-служба министерства.

Как заявил британский и нидерландский физик российского происхождения сэр Андрей Гейм, выпускник МФТИ и лауреат Нобелевской премии 2010 года, Ливанов работал в ведущих лабораториях России и Италии, «и этот опыт составляет важную основу его научной родословной». Работа Ливанова на посту министра науки и образования в свою очередь «определяет его управленческую родословную», считает Гейм (его слова также предоставило министерство).

Гейм рассказал, что редактировал книгу Ливанова для поступающих в вузы по направлению «Физика». «Могу сказать, что она оказалась настолько полезной и интересной, что я пожалел, что ее не было в те годы, когда абитуриентом был я сам. Это говорит о наличии у Дмитрия Викторовича достойного образовательного опыта», — отметил нобелевский лауреат.

Ливанов — физик-теоретик, доктор физико-математических наук. В 1990 году он окончил физико-химический факультет Московского института стали и сплавов (МИСиС) по специальности «физика металлов». В разные годы занимал должности научного сотрудника и проректора вуза. В 2007 году возглавил МИСиС, пять лет спустя был переизбран на пост ректора.

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В 2004—2005 годах Ливанов возглавлял департамент государственной научно-технической и инновационной политики Минобрнауки, в следующие два года был  статс-секретарем — замглавы ведомства, а позже возглавил министерство.

Материал дополняется.

Автор
Кирилл Сироткин
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