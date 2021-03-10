ФСБ пришла с обыском в порт Владивостока по делу об экспорте металлолома

Следователи изучают дело о незаконном экспорте металлолома на сумму более 1 млрд руб. Помимо офисов порта обыски прошли и в компаниях группы «Металлторг»

Денис Сарана (Фото: Центр Развития Предпринимательства)

Обыски прошли в офисах Владивостокского морского рыбного порта, они связаны с делом о незаконном экспорте металлолома на сумму свыше 1 млрд руб., сообщают источники местного издания PrimaMedia и «РИА Новости».

Следственными действиями занимаются сотрудники УФСБ по Приморскому краю совместно со следователями СК, пишут PrimaMedia и «Восток-Медиа». Задержан учредитель ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис Сарана и несколько его подчиненных. Они находятся на допросе.

«В офисах ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» обыски не производились, порт работает в обычном режиме», — заявил РБК представитель порта.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления СК по Приморскому краю.

«РИА Новости» уточняет, что обыски проходили и в ряде подконтрольных Сарану компаний, входящих в группу ООО «Металлторг». Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Денис Сарана является бенефициаром группы через компанию «Дв Инвест». Выручка «Металлторга» в 2019 году составила более 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млн руб. Также Сарана является совладельцем ООО «Владивостокский рыбный терминал». Еще несколько компаний, совладельцами которых он является, занимаются торговлей металлом, автомобилями, рекламой.