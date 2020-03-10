СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

Людям предлагают пройти опрос, а потом под видом вознаграждения получают их личные данные

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.

Система, получившая название «Белый кролик», заключается в том, что сначала жертве предлагают от имени звезд или с помощью поддельных новостей зайти на брендированный сайт банка или сотового оператора и поучаствовать в опросе. В конечном итоге прошедшему опрос человеку сообщают по почте о выигрыше и присылают ссылку на другой сайт. Там уже нет никаких логотипов, однако доверчивый человек, предвкушая получение денег, может согласиться на «тестовый» платеж на сотни рублей или на уточнение логина и пароля от интернет-банка, рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.

Клиент тем более доверяет мошенникам, что во время «опроса» он сам передает им информацию о своем браузере, провайдере интернета и геолокации. При этом преступники могут изначально располагать какими-то данными о жертве, зная, какими онлайн-играми он увлекается, в каких интернет-магазинах делает покупки. А выигрыш кажется не спонтанным, а результатом приложенных жертвой усилий.

При этом опрос может быть изначально настоящим, но залитым на посторонний сайт, чтобы у жертвы было больше доверия к нему.

Директор департамента информбезопасности банка «Открытие» Владимир Журавлев рассказал изданию, что украденные суммы зачастую небольшие, а потом жертвы не всего жалуются в правоохранительные органы. Помимо этого, ссылки созданы таким образом, что действуют один раз, а потому службам безопасности непросто отследить их создателей.