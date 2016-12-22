Проблемную свалку в Подмосковье закрыли в день приезда Собчак

Полигон «Ядрово» под Волоколамском 10 марта стал новой точкой мусорного кризиса в Подмосковье. Местные жители жалуются на неприятный запах и выходят на улицы, власти вводят режим ЧС, а директор свалки винит во всем погоду

Ксения Собчак на акции протеста у полигона «Ядрово». 10 марта 2018 года (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Жители подмосковного Волоколамска устраивают акции протеста из-за запаха находящейся неподалеку от города мусорной свалки. Акции протеста прошли 3 и 8 марта. Новую акцию жители города планируют приурочить к приезду кандидата в президенты Ксении Собчак. В ответ власти решили на день приостановить работу полигона.

«К нам обратились правоохранительные органы с просьбой во избежание провокаций в этот день закрыть объект, мы эту инициативу поддержали. Мусоровывозящим компаниям придется корректировать свой график вывоза мусора, им это непросто, но в данной ситуации мы надеемся на понимание», — рассказал РБК Максим Конопко, представитель ООО «Ядрово», которое эксплуатирует полигон.

О планах приехать 10 марта в Волоколамск, «чтобы лично ознакомиться с проблемой свалки в Ядрово, поговорить с местными жителями, придать огласке экологическое бедствие и повлиять на ситуацию по мере своих возможностей», 6 марта заявила Ксения Собчак.

Объявления об этом с призывом к 16 часам приехать к полигону расклеены по всему городу и тиражируются в соцсетях. По мнению горожан, приезд Собчак и федеральных СМИ привлечет дополнительное внимание к проблеме «Ядрово».

«Собчак прекрасно понимает, что ее не выберут. Да, пусть она пиариться будет за наш счет, но и мы так же воспользуемся этой ситуацией», — пишет пользователь Елена Федулаева. «Главное, что огласка будет и, скорее всего, большая огласка. Может, хоть так нас услышат», — считает пользователь Дмитрий Малышев.

Протесты и режим ЧС

Мусорный полигон расположен в нескольких километрах от Волоколамска, рядом с деревней Ядрово. В этом году жители начали жаловаться на сильный запах, идущий со свалки. «Люди задыхаются от отвратительного запаха, особенно по ночам, моя 14-летняя дочь покрылась аллергическими высыпаниями, у нее головная боль, тошнота и рвота», — рассказала РБК местный житель, предприниматель Елена Устинова.

Резкое усиление неприятных запахов в Волоколамске жители города стали ощущать с 22 февраля. 3 марта они вышли на митинг с требованием немедленно закрыть «Ядрово». По словам организаторов, в акции участвовали 5 тыс. человек — четверть всего населения города. Возмущенные граждане держали плакаты «Волоколамск — город мусорной славы», «Не хочу умирать от «Ядрово».

6 марта на заседании правительства Подмосковья губернатор Андрей Воробьев назвал ситуацию «чувствительной темой». «Нам нужна четкая и понятная «дорожная карта», которая позволит устранить и запахи, и эту экологическую катастрофу», — заявил Воробьев.

В этот же день глава Волоколамского района Евгений Гаврилов ввел с 6 марта и до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации в границах полигона «Ядрово». Также чиновник утвердил «дорожную карту» по выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, включая пересыпку тела полигона дополнительным объемом грунтов и проведение работ по дегазации.

8 марта несколько десятков жителей пытались перегородить въезд на полигон, требуя его немедленного закрытия. «Наша позиция — закрыть свалку, никаких новых свалок или мусороперерабатывающих заводов народ не одобрит», — заявил РБК житель Волоколамска Антон Ишбульдин.

Прибывшие на место полицейские составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух граждан по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), в отношении девяти составлены административные протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

9 марта на встрече с жителями города заместитель министра экологии Подмосковья Михаил Сылка пообещал изучить возможность уменьшить поток мусора, который вывозится на «Ядрово». «Предполагается, что около четверти принимаемых машин будут перенаправлены на другие полигоны. Обсуждается «Храброво» (Можайский район) и «Солопово» (Зарайский район), туда пойдут отходы из Москвы», — рассказал РБК представитель подмосковного минэкологии.

Во время пикетирования полигона жителями полицейские разворачивали мусоровозы обратно на Москву, и некоторые из них скидывали мусор прямо возле дорог, рассказал РБК Максим Конопко из ООО «Ядрово». Аналогичные сигналы поступали и экологам, рассказал зампредседателя Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. «Закрытие машинам доступа на полигон может привести к тому, что мусор будет сбрасываться где попало. Такие случаи могут принять массовый характер, чего допустить нельзя», — заявил он РБК.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 10 марта провел селекторное совещание, посвященное ситуации на полигоне «Ядрово». Андрей Воробьев взял ситуацию в Волоколамском полигоне на личный контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ по дегазации. Губернатор поставил задачу в целом решить проблему локализации неприятных запахов с полигона до 15 июня.

Мусорный кризис

Полигон «Ядрово» был запущен в 2008 году, он принимает отходы из Москвы и многих районов Подмосковья. Площадь земельного участка составляет 26 га, из них под свалку сейчас используется 15 га. Стоимость работ по дегазации действующего полигона и строительству завода по переработке органики оцениваются в 331 млн руб., следует из инвестпрограммы «По реконструкции и рекультивации площадей полигона, опубликованной (.pdf) на сайте ООО «Ядрово». Согласно действующей схеме обращения с отходами Московской области, «Ядрово» может принимать до 420 тыс т отходов в год. По проекту новой схемы, разработанной м​инэкологии, после реконструкции полигон «Ядрово» сможет принимать до 600 тыс т отходов в год, срок его работы — минимум до 2030 года.

Из 55–60 млн т всех твердых коммунальных отходов, образующихся в России за год, пятая часть — 11,7 млн т — приходится на столичный регион (3,8 млн т — Московская область, 7,9 млн т — Москва). За МКАД из Москвы вывозится 6,6 млн т бытовых отходов. Таким образом, в Подмосковье оседает более 10 млн т мусора. С 2013 года в Московской области были закрыты 24 из 39 мусорных полигонов. Большинство оставшихся свалок должны прекратить работу в ближайшие годы в связи с заполнением.

«Регион физически не справляется с лавиной отходов. Полигоны приходится закрывать, открытие новых проблематично из-за негативного отношения населения и дефицита подходящих земельных участков», — заявил РБК представитель минэкологии Московской области.