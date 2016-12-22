Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,59 EUR Нал. 70,41 69,67 USD Бирж. 56,90 +0,24 EUR Бирж. 69,99 +0,24 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9738,00 +452,90 MOEX 2317,99 +0,27% RTS 1283,53 -0,16% Brent 64,88 -0,93% DJIA 25335,74 +1,77% Nasdaq 7560,81 +1,79% FTSE 7208,23 -0,23%
Проблемную свалку в Подмосковье закрыли в день приезда Собчак
Лента новостей
Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку в 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж 15:06, Фотогалерея  Песков посоветовал не ждать быстрой «расшивки» проблемы свалок 14:59, Общество Роман Ковалишин: «Мы живем в век фотографических воспоминаний» 14:52, РБК Стиль и Xperia Общая капитализация Cardano выросла на $800 млн за прошедшие сутки 14:49, Крипто Магазины и услуги: выгодно ли инвестировать в помещения на первых этажах 14:48, Недвижимость Coincheck назвала дату выплаты компенсации от кражи криптовалюты 14:42, Технологии и медиа
Проблемную свалку в Подмосковье закрыли в день приезда Собчак
«Мусорное» дело, 10 мар, 17:00
0
Проблемную свалку в Подмосковье закрыли в день приезда Собчак
Полигон «Ядрово» под Волоколамском 10 марта стал новой точкой мусорного кризиса в Подмосковье. Местные жители жалуются на неприятный запах и выходят на улицы, власти вводят режим ЧС, а директор свалки винит во всем погоду
Ксения Собчак на акции протеста у полигона «Ядрово». 10 марта 2018 года (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Жители подмосковного Волоколамска устраивают акции протеста из-за запаха находящейся неподалеку от города мусорной свалки. Акции протеста прошли 3 и 8 марта. Новую акцию жители города планируют приурочить к приезду кандидата в президенты Ксении Собчак. В ответ власти решили на день приостановить работу полигона.

«К нам обратились правоохранительные органы с просьбой во избежание провокаций в этот день закрыть объект, мы эту инициативу поддержали. Мусоровывозящим компаниям придется корректировать свой график вывоза мусора, им это непросто, но в данной ситуации мы надеемся на понимание», — рассказал РБК Максим Конопко, представитель ООО «Ядрово», которое эксплуатирует полигон.

Акция протеста у мусорного полигона «Ядрово» Еще 4 фото
Фотогалерея

О планах приехать 10 марта в Волоколамск, «чтобы лично ознакомиться с проблемой свалки в Ядрово, поговорить с местными жителями, придать огласке экологическое бедствие и повлиять на ситуацию по мере своих возможностей», 6 марта заявила Ксения Собчак.

Объявления об этом с призывом к 16 часам приехать к полигону расклеены по всему городу и тиражируются в соцсетях. По мнению горожан, приезд Собчак и федеральных СМИ привлечет дополнительное внимание к проблеме «Ядрово».

«Собчак прекрасно понимает, что ее не выберут. Да, пусть она пиариться будет за наш счет, но и мы так же воспользуемся этой ситуацией», — пишет пользователь Елена Федулаева. «Главное, что огласка будет и, скорее всего, большая огласка. Может, хоть так нас услышат», — считает пользователь Дмитрий Малышев.

Протесты и режим ЧС

Мусорный полигон расположен в нескольких километрах от Волоколамска, рядом с деревней Ядрово. В этом году жители начали жаловаться на сильный запах, идущий со свалки. «Люди задыхаются от отвратительного запаха, особенно по ночам, моя 14-летняя дочь покрылась аллергическими высыпаниями, у нее головная боль, тошнота и рвота», — рассказала РБК местный житель, предприниматель Елена Устинова.

Резкое усиление неприятных запахов в Волоколамске жители города стали ощущать с 22 февраля. 3 марта они вышли на митинг с требованием немедленно закрыть «Ядрово». По словам организаторов, в акции участвовали 5 тыс. человек — четверть всего населения города. Возмущенные граждане держали плакаты «Волоколамск — город мусорной славы», «Не хочу умирать от «Ядрово».

Как выглядит мусорный полигон «Ядрово» в Подмосковье Еще 10 фото
Фотогалерея

6 марта на заседании правительства Подмосковья губернатор Андрей Воробьев назвал ситуацию «чувствительной темой». «Нам нужна четкая и понятная «дорожная карта», которая позволит устранить и запахи, и эту экологическую катастрофу», — заявил Воробьев.

В этот же день глава Волоколамского района Евгений Гаврилов ввел с 6 марта и до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации в границах полигона «Ядрово». Также чиновник утвердил «дорожную карту» по выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, включая пересыпку тела полигона дополнительным объемом грунтов и проведение работ по дегазации.

8 марта несколько десятков жителей пытались перегородить въезд на полигон, требуя его немедленного закрытия. «Наша позиция — закрыть свалку, никаких новых свалок или мусороперерабатывающих заводов народ не одобрит», — заявил РБК житель Волоколамска Антон Ишбульдин.

Прибывшие на место полицейские составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух граждан по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), в отношении девяти составлены административные протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

9 марта на встрече с жителями города заместитель министра экологии Подмосковья Михаил Сылка пообещал изучить возможность уменьшить поток мусора, который вывозится на «Ядрово». «Предполагается, что около четверти принимаемых машин будут перенаправлены на другие полигоны. Обсуждается «Храброво» (Можайский район) и «Солопово» (Зарайский район), туда пойдут отходы из Москвы», — рассказал РБК представитель подмосковного минэкологии.

Во время пикетирования полигона жителями полицейские разворачивали мусоровозы обратно на Москву, и некоторые из них скидывали мусор прямо возле дорог, рассказал РБК Максим Конопко из ООО «Ядрово». Аналогичные сигналы поступали и экологам, рассказал зампредседателя Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. «Закрытие машинам доступа на полигон может привести к тому, что мусор будет сбрасываться где попало. Такие случаи могут принять массовый характер, чего допустить нельзя», — заявил он РБК.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 10 марта провел селекторное совещание, посвященное ситуации на полигоне «Ядрово». Андрей Воробьев взял ситуацию в Волоколамском полигоне на личный контроль и поручил региональным ведомствам и администрации Волоколамского района ежедневно информировать жителей о ходе работ по дегазации. Губернатор поставил задачу в целом решить проблему локализации неприятных запахов с полигона до 15 июня.

Бросили мусор: почему в Подмосковье перестали вывозить отходы Еще 7 фото
Фотогалерея

Мусорный кризис

Полигон «Ядрово» был запущен в 2008 году, он принимает отходы из Москвы и многих районов Подмосковья. Площадь земельного участка составляет 26 га, из них под свалку сейчас используется 15 га. Стоимость работ по дегазации действующего полигона и строительству завода по переработке органики оцениваются в 331 млн руб., следует из инвестпрограммы «По реконструкции и рекультивации площадей полигона, опубликованной (.pdf) на сайте ООО «Ядрово». Согласно действующей схеме обращения с отходами Московской области, «Ядрово» может принимать до 420 тыс т отходов в год. По проекту новой схемы, разработанной м​инэкологии, после реконструкции полигон «Ядрово» сможет принимать до 600 тыс т отходов в год, срок его работы — минимум до 2030 года.

Из 55–60 млн т всех твердых коммунальных отходов, образующихся в России за год, пятая часть — 11,7 млн т — приходится на столичный регион (3,8 млн т — Московская область, 7,9 млн т — Москва). За МКАД из Москвы вывозится 6,6 млн т бытовых отходов. Таким образом, в Подмосковье оседает более 10 млн т мусора. С 2013 года в Московской области были закрыты 24 из 39 мусорных полигонов. Большинство оставшихся свалок должны прекратить работу в ближайшие годы в связи с заполнением.

«Регион физически не справляется с лавиной отходов. Полигоны приходится закрывать, открытие новых проблематично из-за негативного отношения населения и дефицита подходящих земельных участков», — заявил РБК представитель минэкологии Московской области.

Автор: Юрий Завьялов.
Теги: мусор , свалка , Подмосковье
Главное
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Материалы по теме
Полиция задержала 11 участников акции протеста против свалки «Ядрово» Общество
В Волоколамске начали готовить введение режима ЧС из-за вони от свалки Общество
Отходы на 0,5 трлн: у «Роснефти» и ЛУКОЙЛа обнаружили незаконные свалки Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.