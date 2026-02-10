ВККС разрешила возбудить уголовные дела против трех судей в отставке

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение дел о взяточничестве в отношении трех отставных судей Ставропольского края и действующего судьи ЛНР

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение дел о взяточничестве в отношении трех отставных судей Ставропольского края и действующего судьи ЛНР, передает корреспондент РБК. Соответствующие представления внес глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Первым рассматривалась ходатайство о возбуждении уголовного дела на заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова по ч. 1 ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), а также ч. 5 п. «в» ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в августе 2023 года Хрипунов у себя дома за 1 млн руб. дал согласие на изменение обвиняемому меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Также Хрипунов пытался изменить в отношении другого обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест за взятку в 3 млн руб. Она не была передана. Помимо этого, по версии следствия, Хрипунов, используя авторитет, оказывал влияние на судебную коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда. СК также подозревает Хрипунова в получении 500 тыс. руб. в виде взятки.

Хрипунов на заседание не явился, в ВККС поступили его письменные возражения, в которых он оспаривал факт совершения им преступлений, а также выразил сомнения в достоверности полученных доказательств. В письменных возражениях он заявил, что следствием не были собраны достаточные доказательства для возбуждения уголовного дела.

Вторым рассматривали представление на заместитель председателя Невинномысского городского суда Ставропольского края в отставке Артема Сергеева. Он подозревается в нарушении ч. 4 ст. 291.1 (посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере). Согласно представленным на коллегии материалам, Следственный комитет считает Сергеева виновным в нескольких эпизодах взятки. Так в августе 2023 года в Ставропольском крае неустановленное лицо обратилось к Сергееву, предложив стать посредником в передачи денежной взятки и получить за это вознаграждение в 1,5 млн рублей. Сергеев согласился.

Не позднее 10 августа Сергеев предложил другому судье, Тимуру Набокову из Октябрьского районного суда Ставрополя, выступить посредником в передаче взятки денег в сумме 1 млн руб. судье Хрипунову. Набоков согласился.

В отношении судьи в отставке Набокова Следственный комитет также попросил возбудить уголовное дело по ч.4 ст 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), ч.4 ст. 290 УК (получение взятки совершенные лицом, занимающим государственную должность), а также по п. а и б. ч.3 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере).

Четвертым судьей, в отношении которого коллегия одобрила возбуждение уголовного дела, стал председатель Антрацитовского городского суда Луганской Народной Республики Сергей Костулин. Его также заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК). По данным следствия, в сентябре 2023 года Костулин, выразил готовность за взятку назначить минимальное наказание по уголовному делу одному из обвиняемых.

Присутствовавший на заседании Костулин заявил, что оперативные мероприятия проводились незаконно на протяжении полугода до официального заявления. Он настаивал на проведении независимой экспертизы и заявлял о своей готовности подтвердить правдивость показаний. Представление Следственного комитета он назвал «серьезной ошибкой, которая повлечет за собой тяжелые последствия».

Также 10 февраля Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение прекратить отставку и лишить полномочий судьи в отставке бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Трахов занимал пост главы Верховного суда Адыгеи с 1998 по 2019 год. В 2025 году по антикоррупционному иску Генпрокуратуры Волжский горсуд Волгоградской области обратил в доход государства 214 объектов недвижимости, принадлежащих Трахову, его близким и доверенным лицам.