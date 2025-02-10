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Общество ,  
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Около 150 тыс. абонентов в Тбилиси остались без газа

150 тыс. абонентов в Тбилиси остались без газа из-за повреждения трубопровода
Местная энергокомпания сообщила, что газопровод, питающий два района грузинской столицы, «предположительно поврежден третьей стороной». На устранение аварии может уйти до двух дней
Тбилиси
Тбилиси (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

В Тбилиси до 150 тыс. абонентов в Тбилиси остались без газа из-за повреждения газопровода, сообщает компания Tbilisi Energy в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией).

«Центральный газопровод 500 мм <...> предположительно поврежден третьей стороной», — говорится в сообщении.

Без газа остались жители районов Ваке и Сабуртало. Восстановить газоснабжение полностью в компании обещали к концу дня 11 февраля.

В Волгоградской области сообщили о повреждении газопровода
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В начале декабря в Польше сообщили об утечке из нефтепровода «Дружба» недалеко от города Пневы Великопольского воеводства (город расположен вблизи Познани на западе Польши). Трубопровод перекрыли, угрозы возгорания или взрыва из-за утечки не было. В компании-операторе газопровода PERN сообщали, что была не исключена возможность диверсии как причина утечки.

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Тбилиси газопровод Грузия
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