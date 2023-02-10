Умер обладатель премий «Гойя» и призов жюри в Каннах Карлос Саура

Режиссеру был 91 год. На его счету более 50 фильмов, многие из которых получали призы Каннского фестиваля и были номинированы на «Оскар»

Карлос Саура (Фото: Carlos Alvarez / Getty Images)

Испанский режиссер Карлос Саура умер в возрасте 91 года, сообщает El Pais. Газета назвала его последним классиком испанского кинематографа.

Саура родился 4 января 1932 года в Мадриде. Свой первый фильм — короткометражную ленту «Фламенко» — он снял в 1955 году. В основном он снимал сильные социальные драмы, в своих работах Саура исследовал отношения между людьми, человеческую психологию последствий франкистских репрессий после окончания гражданской войны 1936–1939 годов.

В своих картинах он много внимания уделял музыке, в том числе танцевальной — танго, фламенко, использовал народную музыку Аргентины и Мексики. Всего Саура создал более 50 фильмов. Его картины «Маме исполняется сто лет» (Mamá cumple 100 años, 1979), «Кармен» (Carmen, 1983), «Танго» (Tango, 1998) были номинированы на Оскар в категории «Лучший иностранный фильм». Многие фильмы режиссера были отмечены призами жюри Каннского фестиваля. Картина «Ай, Кармела!» (¡Ay Carmela! , 1990) получила 13 премий «Гойя».

Сам режиссер говорил, что его талант заключается в воображении. «Я использовал свое воображение, чтобы рассказывать истории, которые мне нравятся, и я думаю, что они понравятся и другим. Потом их все равно не любят, но что поделаешь, не всегда ты прав. Просто тот факт, что они позволяют вам рассказать свои собственные истории, сделать шаг вперед, — это то, к чему я стремился всю свою жизнь», — сказал Саура в 2020 году.

11 февраля Саура должен был получить почетную премию «Гойя», которая вручается за общий вклад в кинематограф.