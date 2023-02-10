Умер первый премьер Казахстана

Он возглавлял правительство Казахской ССР накануне и сразу после распада Советского Союза, ушел в отставку в 1994 году, после чего руководил общественным штабом Назарбаева и президентской партией «Отан»

Сергей Терещенко (Фото: atameken.kz)

На 72-м году жизни умер первый премьер-министр Казахстана Сергей Терещенко, возглавлявший правительство в 1991–1994 годах, пишут казахстанские новостные порталы Zakon, Orda, Arbat и NewTimes.

Arbar отмечает, что Терещенко был украинцем по национальности, но называл себя казахом, точная причина смерти пока не известна. Отец первого казахстанского премьера рассказывал «ЮКинформ», что его предки переехали из Винницы в 1920-х.

Терещенко родился в Лесоводске Приморского края (Россия) в 1951 году, в 21 год окончил Казахский сельскохозяйственный институт, после чего был распределен на должность главного инженера в колхоз им. Куйбышева Тюлькубасского района Чимкентской области, где проработал до 1975-го. В том же году был избран первым секретарем районного комитета комсомола и проработал на этой должности четыре года. Затем стал двигаться вверх по партийной лестнице: в 1983 году занял должность первого секретаря Ленгерского райкома партии, а к 1986-му возглавил Чимкентский облисполком.

В 1989 году занял пост первого замглавы председателя Совета министров Казахской ССР, а в феврале—апреле 1990-го был первым зампредседателя Верховного совета Казахской ССР. Премьер-министром республики стал 16 октября 1991 года, ушел в отставку 14 октября 1994-го.

После отставки, в 1998–1999 годах возглавлял общественный штаб в поддержку выдвинувшегося в президенты Республики Казахстан Нурсултана Назарабаева, а следующие три года руководил партией власти «Отан» (позднее переименована в «Аманат»).

Терещенко награжден казахстанскими орденами «Герой Труда Казахстана» и «Барыс» («Барс». — РБК) — за особые заслуги в укреплении государственности и суверенитета, а также российским орденом Дружбы.