В ирландском аэропорту разбился самолет: есть погибшие

В аэропорту ирландского города Корк разбился небольшой самолет, на борту которого находились 12 пассажиров. При приземлении он перевернулся и загорелся, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на телеканал RTE.

По данным местных властей, в результате аварии погибли от 5 до 8 человек. Остальные получили серьезные травмы.

Самолет американского производства, принадлежавший авиакомпании Manx2 с британского острова Мэн, совершал рейс из Белфаста. Перед аварией он дважды пытался совершить посадку.

В связи с ЧП аэропорт Корка закрыт. Все самолеты направляются в Шеннон и Дублин.

Авиакомпания Manx2 была основана в 2006 году и изначально совершала небольшие перелеты с острова Мэн в Ирландию. Регулярные рейсы из Белфаста были открыты в прошлом году.