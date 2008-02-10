Медики: Низкоуглеводная диета полезнее маложирной

Низкоуглеводная диета, возможно, приносит здоровью больше пользы, нежели маложирная. Как сообщает HealthDay News, об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования, проведенного американскими учеными.

Они установили, что употребление в пищу продуктов с низким содержанием углеводов, но с высоким содержанием белка и жира не повышает риск возникновения сахарного диабета второго типа у женщин.

По словам руководителя исследовательской группы Томаса Халтона, целью научной работы было установление возможной связи между низкоуглеводными диетами и риском развития диабета. В эксперименте приняли участие более 85 тысяч женщин.

Результаты иследования были опубликованы в медицинском журнале American Journal of Clinical Nutrition.

До сегодняшнего дня большинство врачей рекомендовали в качестве средства предотвращения диабета второго типа диету, основанную на употреблении обезжиренных продуктов.

"Это исследование показало, что данная диета, когда мы ее сравнивали с низкоуглеводной, не предотвращает диабет второго типа. Также удивительно, что наблюдалась корреляция между диабетом и суммарным потреблением углеводов", - отметил Т.Халтон.

"Одного иследования, конечно, недостаточно для изменения рекомендаций, но оно, безусловно, представляет интерес, поскольку показывает, что в деле предотвращения диабета второго типа маложирная диета ничем не лучше низкоуглеводной", - сказал Т.Халтон.

Сахарный диабет второго типа обычно развивается у взрослых людей и часто связан с ожирением. С каждым годом эта общемировая проблема становится все более актуальной.

В публикации ученых отмечается, что в США на сегодняшний день две три взрослого населения страдают лишним весом, а значит подвержены риску заболевания диабетом. При этом около 45% американских женщин и 30% мужчин рано или позно приходят к выводу, что им необходимо похудеть.