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И.Рыбкин: Я в Киеве, гулял, отдыхал, погода хорошая
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И.Рыбкин: Я в Киеве, гулял, отдыхал, погода хорошая
Общество, 10 фев 2004, 17:17
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И.Рыбкин: Я в Киеве, гулял, отдыхал, погода хорошая
Кандидат в президенты РФ Иван Рыбкин, исчезнувший несколько дней назад, все это время был в Киеве. В Москву он прибывает сегодня ночью.

В телефонном разговоре (предположительно, из Киева) с руководителем своего избирательного штаба Ксенией Пономаревой он сообщил, что во время своего отсутствия "гулял, отдыхал, погода хорошая" и отметил, что не понимает, "почему у нас здесь такая истерика из-за его отсутствия". По словам К.Пономаревой, голос у кандидата был веселый.

Что касается ее самой, то К.Пономарева заявила: "Я сейчас нахожусь в таком состоянии, что не хочу что-либо комментировать. Дайте мне хотя бы три часа спокойно подумать".

Напомним, сообщение о том, что Иван Рыбкин пропал без вести, появилось в минувший четверг. По факту пропажи И.Рыбкина Пресненской прокуратурой Москвы было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (умышленное убийство), вести расследование было поручено прокуратуре Центрального административного округа столицы. Затем прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела по ст.105 УК РФ (убийство), пояснив, что пока нет оснований для возбуждения данного дела.

Между тем сегодня один из членов Украинской рады заявил о том, что пропавший якобы находится на Украине, сообщила радиостанция "Эхо Москвы". Тот же источник заявил, что И.Рыбкин находится на Украине уже в течение несколько дней и даже провел встречи с оппонентами Леонида Кучмы.

Однако позднее администратор гостиницы, где якобы остановился И.Рыбкин, заявил представителям «Эха Москвы», что в отеле не зарегистрирован такой постоялец, его имени нет ни в списках проживающих, ни в списках посетителей гостиницы, номер на его имя не бронировался.

Отметим, что накануне 1-й заместитель начальника ГУВД Московской области Геннадий Дейнека заявил, что столичная и подмосковная милиция не располагает точными сведениями о местонахождении пропавшего. Комментируя информацию о том, что И.Рыбкина якобы обнаружили в подмосковном пансионате "Лесные дали", Г.Дейнека сообщил, что милиция тщательно проверила эту информацию. Однако никаких следов пропавшего милиционеры, естественно, не нашли.

Теги: Киев , Пономарев , Рыбкин , телефонный разговор
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