Ученые раскрыли тайну инсульта: Избежать его невозможно

Внезапные движения, даже такие простые как поворот к двери на неожиданный звонок, могут стать причиной инсульта. Как передает Би-Би-Си, медики из университета Тель-Авива пришли к этому выводу при обследовании 150 больных, страдающих общими формами заболевания.

Как выяснили врачи, в каждом пятом случае, примерно, за два часа до инсульта у пациента было внезапное изменение положение тела в ответ на неожиданный шум, звонок, призыв о помощи или другое экстремальное событие. Как отмечают сами исследователи, результаты их работы пока дают больше вопросов, чем ответов и предостерегают от паники, которую могут вызвать первые результаты их работы.

Стоит отметить, что российские медики также не дремлют. группа ученых Института терапии Сибирского отделения Российской академии медицинских наук в результате почти 20-летних исследований пришла к выводу, что социально-психологические факторы являются главной причиной развития инфаркта миокарда. Прежде считалось, что главными причинами развития инфаркта миокарда являются артериальная гипертензия, избыток холестерина, низкая физическая активность и курение. Эти факторы, безусловно, повышают риск заболевания инфарктом миокарда, но их значение преувеличивалось, - сказал РБК руководитель группы ученых, изучавших эту проблему, доктор медицинских наук Валерий Гафаров. Однако, по его словам, для сердца гораздо опаснее социально-психологические факторы, к примеру, переживания из-за потери работы, беспокойство за близких, состояние постоянной тревожности.