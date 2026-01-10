В Золотое кольцо России добавят еще 49 городов и сел
В Золотое кольцо России в честь 60-летия легендарного маршрута включат еще 49 населенных пунктов разной величины — от Нижнего Новгорода до деревни Карабиха в Ярославской области. В результате «кольцо» пройдет по территории Нижегородской и Тверской областей, а в его орбиту войдут также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера», говорится в сообщении пресс-службы правительства России.
«Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов Золотого кольца», — объяснил принятое решение вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, расширение Золотого кольца должно обеспечить увеличение доли туризма до 5% от ВВП к 2030 году.
В соответствии с решением в состав Золотого кольца войдут:
во Владимирской области:
- город Александров;
- поселок Боголюбово;
- город Вязники;
- город Гусь-Хрустальный;
- город Гороховец;
- село Кидекша;
- город Киржач;
- город Кольчугино;
- поселок городского типа Мстера;
- город Муром;
- город Юрьев-Польский.
В Ивановской области:
- город Гаврилов Посад;
- город Кинешма;
- поселок городского типа Палех;
- город Плес;
- деревня Холуй;
- город Шуя;
- город Южа;
- город Юрьевец.
В Костромской области:
- город Галич;
- город Нерехта;
- поселок городского типа Красное-на-Волге;
- поселок городского типа Судиславль;
- поселок городского типа Сусанино.
В Московской области:
- село Абрамцево;
- село Гжель;
- город Ликино-Дулево;
- деревня Мураново;
- поселок городского типа Софрино;
- город Хотьково.
В Нижегородской области:
- город Арзамас;
- город Богородск;
- город Выкса;
- село Большое Болдино;
- город Городец;
- село Дивеево;
- село Пурех;
- Нижний Новгород;
- город Павлово;
- город Чкаловск.
В Тверской области:
- город Калязин;
- город Кашин.
В Ярославской области:
- село Вятское;
- село Годеново;
- деревня Карабиха;
- город Мышкин;
- город Рыбинск;
- город Тутаев;
- город Углич.
«Расширяя Золотое кольцо, мы расширяем и палитру впечатлений для туристов. Теперь это целая экосистема путешествий, где можно выбрать и темп, и формат, и сюжет: от паломнического тура по Дивееву до гастрономических выходных в Вятском. Мы соединяем мощный бренд с современными трендами, чтобы впечатления от поездки были по‑настоящему персонализированными и незабываемыми», — отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Сам термин «Золотое кольцо России» появился в 1967 году, после того как в газете «Советская культура» была опубликована серия очерков, посвященных старинным городам, расположенным относительно недалеко от Москвы. Долгое время список входящих в состав Золотого кольца городов оставался неформальным и мог варьироваться. Однако в 1993 году Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) зарегистрировало товарный знак «Золотое кольцо России», а в 2017 году подписало с Минкультуры соглашение о безвозмездном использовании последним бренда. В том же 2017 году главами администраций Владимира, Иванова, Костромы, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Сергиева Посада, Суздаля и Ярославля был подписан договор о создании «Союза городов Золотого кольца России». Позднее в него был включен еще и Углич.
Мысль о маршруте пришла мне в голову в 1965 году, когда вместе с коллегой из «Советской культуры» Валерием Ледневым оказались в Суздале. Но проехать по «кольцу» длиной в тысячу километров удалось только в 1967-м, когда в ноябре из-за праздников выдалось пять свободных дней. К тому времени уже был очарован памятниками старины — и храмом Покрова на Нерли, и Успенским собором во Владимире. Вернувшись из поездки, задумал несколько очерков. Написал первый, но название к циклу придумать не мог. А материал горит — уже в номере. Обычно в такой ситуации бродил по Москве. И вот, прогуливаясь, загляделся на купол Ивана Великого. Моросил дождь. И блеск золота из-за влаги казался немного маслянистым. Чудесное зрелище! И я сказал себе: «Золотое». А на Большом Каменном мосту пришло в голову второе слово — «кольцо».
В 2017 году Минкультуры представило критерии оценки претендентов на включение городов-претендентов в национальный туристский проект «Золотое кольцо России». Тогда заявлялось, что войти в состав «кольца» может город, основанный не позднее XV века, в котором сохранились памятники русского культового зодчества, объекты культурного наследия, достопримечательности федерального и регионального значения и есть места, связанные с выдающимися деятелями отечественной истории и культуры или с важнейшими событиями российской истории.
В 2018 году был официально запущен проект «Серебряное ожерелье России», в которое вошли Санкт-Петербург, Вологда, Великий Новгород, Псков, Калининград, Великий Устюг, поселение Старая Ладога, деревня Изборск, Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, Соловецкий государственный историко-архитектурный, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» и Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства северных районов России «Малые Корелы».
