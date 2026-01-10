В Золотое кольцо России добавят еще 49 городов и сел

Власти рассчитывают, что расширение Золотого кольца России поможет увеличить доходы от туризма и будет способствовать повышению туристической привлекательности регионов

Село Вятское (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

В Золотое кольцо России в честь 60-летия легендарного маршрута включат еще 49 населенных пунктов разной величины — от Нижнего Новгорода до деревни Карабиха в Ярославской области. В результате «кольцо» пройдет по территории Нижегородской и Тверской областей, а в его орбиту войдут также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера», говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

«Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов Золотого кольца», — объяснил принятое решение вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, расширение Золотого кольца должно обеспечить увеличение доли туризма до 5% от ВВП к 2030 году.

В соответствии с решением в состав Золотого кольца войдут:

во Владимирской области:

город Александров;

поселок Боголюбово;

город Вязники;

город Гусь-Хрустальный;

город Гороховец;

село Кидекша;

город Киржач;

город Кольчугино;

поселок городского типа Мстера;

город Муром;

город Юрьев-Польский.

В Ивановской области:

город Гаврилов Посад;

город Кинешма;

поселок городского типа Палех;

город Плес;

деревня Холуй;

город Шуя;

город Южа;

город Юрьевец.

В Костромской области:

город Галич;

город Нерехта;

поселок городского типа Красное-на-Волге;

поселок городского типа Судиславль;

поселок городского типа Сусанино.

В Московской области:

село Абрамцево;

село Гжель;

город Ликино-Дулево;

деревня Мураново;

поселок городского типа Софрино;

город Хотьково.

В Нижегородской области:

город Арзамас;

город Богородск;

город Выкса;

село Большое Болдино;

город Городец;

село Дивеево;

село Пурех;

Нижний Новгород;

город Павлово;

город Чкаловск.

В Тверской области:

город Калязин;

город Кашин.

В Ярославской области:

село Вятское;

село Годеново;

деревня Карабиха;

город Мышкин;

город Рыбинск;

город Тутаев;

город Углич.

«Расширяя Золотое кольцо, мы расширяем и палитру впечатлений для туристов. Теперь это целая экосистема путешествий, где можно выбрать и темп, и формат, и сюжет: от паломнического тура по Дивееву до гастрономических выходных в Вятском. Мы соединяем мощный бренд с современными трендами, чтобы впечатления от поездки были по‑настоящему персонализированными и незабываемыми», — отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Сам термин «Золотое кольцо России» появился в 1967 году, после того как в газете «Советская культура» была опубликована серия очерков, посвященных старинным городам, расположенным относительно недалеко от Москвы. Долгое время список входящих в состав Золотого кольца городов оставался неформальным и мог варьироваться. Однако в 1993 году Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) зарегистрировало товарный знак «Золотое кольцо России», а в 2017 году подписало с Минкультуры соглашение о безвозмездном использовании последним бренда. В том же 2017 году главами администраций Владимира, Иванова, Костромы, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Сергиева Посада, Суздаля и Ярославля был подписан договор о создании «Союза городов Золотого кольца России». Позднее в него был включен еще и Углич.

Мысль о маршруте пришла мне в голову в 1965 году, когда вместе с коллегой из «Советской культуры» Валерием Ледневым оказались в Суздале. Но проехать по «кольцу» длиной в тысячу километров удалось только в 1967-м, когда в ноябре из-за праздников выдалось пять свободных дней. К тому времени уже был очарован памятниками старины — и храмом Покрова на Нерли, и Успенским собором во Владимире. Вернувшись из поездки, задумал несколько очерков. Написал первый, но название к циклу придумать не мог. А материал горит — уже в номере. Обычно в такой ситуации бродил по Москве. И вот, прогуливаясь, загляделся на купол Ивана Великого. Моросил дождь. И блеск золота из-за влаги казался немного маслянистым. Чудесное зрелище! И я сказал себе: «Золотое». А на Большом Каменном мосту пришло в голову второе слово — «кольцо». Юрий Бычков

В 2017 году Минкультуры представило критерии оценки претендентов на включение городов-претендентов в национальный туристский проект «Золотое кольцо России». Тогда заявлялось, что войти в состав «кольца» может город, основанный не позднее XV века, в котором сохранились памятники русского культового зодчества, объекты культурного наследия, достопримечательности федерального и регионального значения и есть места, связанные с выдающимися деятелями отечественной истории и культуры или с важнейшими событиями российской истории.

В 2018 году был официально запущен проект «Серебряное ожерелье России», в которое вошли Санкт-Петербург, Вологда, Великий Новгород, Псков, Калининград, Великий Устюг, поселение Старая Ладога, деревня Изборск, Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, Соловецкий государственный историко-архитектурный, Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» и Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства северных районов России «Малые Корелы».