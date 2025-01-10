 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вирусологи сообщили о «резервуарах в России» вспыхнувшего в Китае вируса

Вирусолог Нетесов: в России есть внутренние резервуары метапневмовирусов
ОРЗ, вызываемое метапневмовирусом, известно давно и встречается во многих странах, в том числе в России. Метапневмовирус относят к сезонным инфекциям, последствия не такие опасные, как от COVID, отметили опрошенные РБК вирусологи
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

В сообщениях о вспышке метапневмовируса человека (hMPV) в Китае нет ничего нового, сами метапневмовирусы открыты больше 20 лет назад, и в России они каждый год вызывают респираторные инфекции, сообщил РБК вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

«Вернее всего, у нас в стране уже и внутренние резервуары этих вирусов давно есть, которые просто осенью-зимой активируются, а летом пропадают. <...> Если у нас сейчас самолеты летают в Китай и из Китая к нам, эти вирусы к нам попадут. А у нас самолеты летают не только в Китай, они летают в Европу, они летают в Африку, они летают в Америку до сих пор, и поэтому внешние метапневмовирусы неизбежно к нам попадут», — отметил он.

Нетесов сослался на данные ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева», по которым в последнюю неделю 2024 года доля заболевших метапневмовирусом в России выросла с 0,1% до 0,3%. При этом последствия не такие опасные, как от коронавируса или вируса гриппа типа «А», указал эксперт.

Роспотребнадзор назвал симптомы метапневмовируса. Они знакомы каждому
Life
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Нетесов отметил, что симптомы заболеваний практически идентичны, отличить их можно путем лабораторной диагностики, но делать это не обязательно, «поскольку специфических методов лечения для этих вирусов пока нет, да и вакцин пока нет». Людям из групп риска — от 65 лет и старше, диабетикам, людям с индексом массы тела выше 30, с серьезными хроническими заболеваниями, — он рекомендовал носить маски в общественных местах и чаще мыть руки после прикосновений к перилам, ручкам дверей и кнопкам лифтов.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский согласен с тем, что «ничего нового и угрожающего, по крайней мере по сведениям на сегодняшний день, нет», поскольку острое респираторное заболевание, вызываемое метапневмовирусом, известно давно и встречается во многих странах. «Болеют им чаще всего дети. Патогенность низкая, симптомы вполне соответствуют типичным для ОРВИ», — сказал он РБК.

Тем не менее, стоит уделить внимание индивидуальным свойствам штамма метапневмовируса, вызвавшего вспышку в Китае, считает Аграновский: «Является ли он более патогенным и легко распространяющимся, чем уже известные штаммы? Ответы на эти вопросы следует ожидать в скором времени, а пока что ждем их».

Метапневмовирус обладает сезонностью и «максимум проходится на зиму», сказал РБК адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона, президент консалтинговой компании NextGen Bio Константин Чумаков. «Похоже что в этом году в Китае пик заболеваемости выше обычного. Не может быть сомнений что этот вирус есть и в России, и в других странах», — уверен он. По словам Чумакова, в основном он опасен для детей, пожилых, и людей с осложняющими заболеваниями; прогнозировать заболеваемость сложно, но «ожидать больших сюрпризов не стоит», поскольку вирус не новый, в отличие от SARS-CoV-2. 

Вспышка метапневмовируса человека зафиксирована в Китае. Чем он опасен
Life
Обстановка в больнице Китая после всплеска респираторных заболеваний. 26 декабря 2024 года

Метапневмовирус был открыт в 2001 году. По словам эпидемиолога Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Эйлин Шнайдер, только в США с ним ежегодно госпитализируют примерно 20 тыс. детей в возрасте до пяти лет. В Китае вспышку зафиксировали в конце декабря 2024 года.

По данным Роспотребнадзора, вирус передается воздушно-капельным путем. Инфекция может проявляться в виде насморка, кашля, лихорадки, заболевшие могут испытывать трудности с дыханием и другие симптомы, характерные для респираторных заболеваний. В ведомстве рассказывали, что метапневмовирус поражает людей всех возрастных групп, но в основном болеют дети до пять лет.

Читайте РБК в Telegram.

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

В Италии мэр коммуны запретил жителям болеть

Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

В Россию привезли новый Nissan Juke. Фото, цена и подробности

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Банк «Открытие» закрылся

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
вирус эксперты болезнь инфекция заболевания
Материалы по теме
Власти раскрыли, будет ли карантин в школах из-за вспышки вируса в Китае
Общество
Инфекционист Минздрава рассказал, как не заразиться метапневмовирусом
Общество
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с метапневмовирусом в Китае
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07
В Киеве прогремели взрывыПолитика, 03:21
В Думе не поддержали проект о короткой неделе для женщин с двумя детьмиОбщество, 03:02
Вирусологи сообщили о «резервуарах в России» вспыхнувшего в Китае вирусаОбщество, 02:34
В результате пожара в «Курином царстве» два корпуса получили поврежденияОбщество, 02:32
Трамп и Обама улыбнулись друг другу и поговорили на похоронах КартераПолитика, 02:27
Палата представителей конгресса США одобрила санкции против МУСПолитика, 02:01
Науседа обвинил Россию в искажении истории из-за переименования музеяПолитика, 01:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В России планируют снизить срок временной нетрудоспособностиОбщество, 01:27
Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и послеОбщество, 01:22
Польша разрешила Нетаньяху приехать на годовщину освобождения ОсвенцимаПолитика, 01:03
Гусев сообщил о подавлении РЭБ нескольких дронов в Воронежской областиПолитика, 00:31
Умер ресторатор Кирилл ГусевОбщество, 00:16
Маск назвал условие для быстрого разрешения конфликта на УкраинеПолитика, 00:14
«Ростелеком» на 5% поднял цены на домашний интернет на ряде тарифовТехнологии и медиа, 00:00