Вирусологи сообщили о «резервуарах в России» вспыхнувшего в Китае вируса

ОРЗ, вызываемое метапневмовирусом, известно давно и встречается во многих странах, в том числе в России. Метапневмовирус относят к сезонным инфекциям, последствия не такие опасные, как от COVID, отметили опрошенные РБК вирусологи

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В сообщениях о вспышке метапневмовируса человека (hMPV) в Китае нет ничего нового, сами метапневмовирусы открыты больше 20 лет назад, и в России они каждый год вызывают респираторные инфекции, сообщил РБК вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.



«Вернее всего, у нас в стране уже и внутренние резервуары этих вирусов давно есть, которые просто осенью-зимой активируются, а летом пропадают. <...> Если у нас сейчас самолеты летают в Китай и из Китая к нам, эти вирусы к нам попадут. А у нас самолеты летают не только в Китай, они летают в Европу, они летают в Африку, они летают в Америку до сих пор, и поэтому внешние метапневмовирусы неизбежно к нам попадут», — отметил он.

Нетесов сослался на данные ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева», по которым в последнюю неделю 2024 года доля заболевших метапневмовирусом в России выросла с 0,1% до 0,3%. При этом последствия не такие опасные, как от коронавируса или вируса гриппа типа «А», указал эксперт.

Нетесов отметил, что симптомы заболеваний практически идентичны, отличить их можно путем лабораторной диагностики, но делать это не обязательно, «поскольку специфических методов лечения для этих вирусов пока нет, да и вакцин пока нет». Людям из групп риска — от 65 лет и старше, диабетикам, людям с индексом массы тела выше 30, с серьезными хроническими заболеваниями, — он рекомендовал носить маски в общественных местах и чаще мыть руки после прикосновений к перилам, ручкам дверей и кнопкам лифтов.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский согласен с тем, что «ничего нового и угрожающего, по крайней мере по сведениям на сегодняшний день, нет», поскольку острое респираторное заболевание, вызываемое метапневмовирусом, известно давно и встречается во многих странах. «Болеют им чаще всего дети. Патогенность низкая, симптомы вполне соответствуют типичным для ОРВИ», — сказал он РБК.

Тем не менее, стоит уделить внимание индивидуальным свойствам штамма метапневмовируса, вызвавшего вспышку в Китае, считает Аграновский: «Является ли он более патогенным и легко распространяющимся, чем уже известные штаммы? Ответы на эти вопросы следует ожидать в скором времени, а пока что ждем их».

Метапневмовирус обладает сезонностью и «максимум проходится на зиму», сказал РБК адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона, президент консалтинговой компании NextGen Bio Константин Чумаков. «Похоже что в этом году в Китае пик заболеваемости выше обычного. Не может быть сомнений что этот вирус есть и в России, и в других странах», — уверен он. По словам Чумакова, в основном он опасен для детей, пожилых, и людей с осложняющими заболеваниями; прогнозировать заболеваемость сложно, но «ожидать больших сюрпризов не стоит», поскольку вирус не новый, в отличие от SARS-CoV-2.

Метапневмовирус был открыт в 2001 году. По словам эпидемиолога Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Эйлин Шнайдер, только в США с ним ежегодно госпитализируют примерно 20 тыс. детей в возрасте до пяти лет. В Китае вспышку зафиксировали в конце декабря 2024 года.

По данным Роспотребнадзора, вирус передается воздушно-капельным путем. Инфекция может проявляться в виде насморка, кашля, лихорадки, заболевшие могут испытывать трудности с дыханием и другие симптомы, характерные для респираторных заболеваний. В ведомстве рассказывали, что метапневмовирус поражает людей всех возрастных групп, но в основном болеют дети до пять лет.