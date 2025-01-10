Умер ресторатор Кирилл Гусев

Гусев открыл заведения «Обломов» и Bistrot, участвовал в создании проекта «Павильон» на Патриарших прудах, которые благодаря ему стали известны как «ресторанное место». Ему было 53 года

Кирилл Гусев в 2008 году (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Московский ресторатор Кирилл Гусев умер в возрасте 53 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Его смерть подтвердила обозреватель Мария Лобанова. «Друзья говорят — стало плохо с сердцем, умер сегодня утром в больнице», — написала она в телеграм-канале.

Гусев был совладельцем компании «Ресторанный синдикат», крупного ресторанного холдинга, работавшего в сегменте премиум-класса. Он открыл заведения «Обломов» и Bistrot, а также участвовал в создании проектов Fish, одного из первых рыбных ресторанов fine dining в Москве, и «Павильона» на Патриарших прудах. В 2012 году Гусев был удостоен звания «Ресторатор года» по версии российского GQ.

Ресторанная карьера Гусева началась в конце 1980-х годов, когда он работал в заведении на проспекте Мира. «Мы делали там все: бегали в соседний магазин за продуктами, обслуживали гостей, чистили картошку», — рассказывал он. После окончания московской финансовой академии по специальности «финансы и кредит» Гусев около десяти лет работал в банках, а в 2000-х вновь вернулся в ресторанный бизнес.

«Конечно, банковский бизнес, особенно в конце 1990-х, был более доходным, чем ресторанный, но с точки зрения творчества — ноль. Отечественный финансовый бизнес всегда имел свои сложности, с которыми все так или иначе справлялись, но моральных травм было очень много», — признавался Гусев.

По словам ресторатора Станилава Лисиченко, «Ресторанный синдикат» в 2000-х «дал рынку очень много», благодаря Гусеву Патриаршие пруды в Москве «начались как ресторанное место».