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Умер экс-ударник Scorpions Джеймс Коттак

Бывший ударник рок-группы Scorpions Джеймс Коттак умер в 61 год
В 61 год умер экс-ударник Scorpions Джеймс Коттак. Возможная причина смерти — остановка сердца. У музыканта были проблемы с алкоголем
Джеймс Коттак
Джеймс Коттак (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Бывший ударник рок-групп Scorpions и Kingdom Come Джеймс Коттак умер на 62-м году жизни. Его дочь Тоби сообщила TMZ, что он скончался в своем родном городе Луисвилле, штат Кентукки. Подробностей издание не приводит.

TMZ отмечает, что точная причина смерти музыканта пока не известна. Портал Metal Sludge со ссылкой на близкий к Коттаку источник писал, что причиной стала остановка сердца.

Музыканты Scorpions на сайте группы опубликовали сообщение о смерти Коттака. «Очень печальные новости... наш дорогой друг и барабанщик на протяжении 20 лет Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года... Джеймс был замечательным человеком, великим музыкантом и любящим семьянином... он был нашим «братом от другой матери», и нам его будет по-настоящему не хватать... Rock'n Roll Forever RIP James», — говорится в публикации.

Умер экс-ударник Scorpions Джеймс Коттак
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Джеймс Коттак родился 26 декабря 1962 года в Луисвилле. В 1980-х он играл со многими исполнителями. Он вошел в первый состав группы Kingdom Come (основана в 1987 году). После первого мирового турне и двух альбомов оригинальный состав распался под давлением критики — музыкантов обвиняли в копировании Led Zeppelin. Основатель группы гитарист Ленни Вольф позже не раз набирал новый состав.

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Фото:ИТАР-ТАСС

В 1996 году Коттак стал ударником Scorpions после ухода Германа Раребелла. В составе группы он участвовал в записи шести альбомов. В 2016 году Коттак покинул Scorpions из-за проблем с алкоголем, его заменил бывший участник Motorhead Микки Ди. Коттак не раз говорил о своей борьбе с зависимостью. TMZ пишет, что в октябре 2022 года он рассказывал, что не смог полностью отказаться от алкоголя.

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Коттак также основал собственную группу KrunK, которую позже переименовал в Kottak. В ней он был вокалистом и гитаристом, выступая под псевдонимом Джимми Рэтчитт. В группе на ударных играла на тот момент жена Коттака Афина Ли, младшая сестра барабанщика Motley Crue Томми Ли. Их брак продлился с 1996 по 2010 год, в нем родился сын Мэттью (1997).

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
рок-группа ударник
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