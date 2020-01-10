Обвиненному в хищении зарплаты подчиненных генералу дали 3 года условно

Бывшего главу Центра примирения сторон в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Чваркова приговорили к условному сроку. Штрафовать генерала и лишать его звания суд не стал

Сергей Чварков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает «РИА Новости». Прокуратура просила приговорить генерала, обвиняемого в хищении у подчиненных зарплаты на общую сумму 4,3 млн руб., к 4,5 года лишения свободы, штрафу 450 тыс. руб. и лишению воинского звания, однако суд ограничился условным сроком.

«Приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на два года», — огласил решение судья Константин Репета.

ТАСС сообщает, что избрание условного наказания суд объяснил наличием в деле смягчающих обстоятельств — боевые заслуги генерала, состояние его здоровья, безупречную службу, выслугу лет (с августа 1978 года) и государственные награды. В материалах дела упоминается, что Чварков был награжден за возвращение Крыма и за работу в Сирии, где он руководил российским Центром по примирению сторон.

Решение суда в силу еще не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции Верховного суда. Сам генерал в ходе процесса свою вину не признал и заявил, что намерен обжаловать решение суда.

«Никаких доказательств вины нашего подзащитного обвинением не было представлено», — отметил, в свою очередь, адвокат Павел Лапшов (цитата по ТАСС).