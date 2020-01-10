Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Суд в Москве отправил предпринимателя под домашний арест. По данным СМИ, в СК пожаловался замглавы Минтранса Владимир Токарев, которому бизнесмен предложил взятку в обмен на «покровительство в рабочих вопросах»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест предпринимателя Владимира Колпакова, обвиняемого в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Колпаков Владимир Александрович, он обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 29 февраля 2020 года», — рассказали в суде.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Колпаков руководит компанией, которая сертифицирует продукцию по ремонту железнодорожного транспорта. Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву. Взамен он хотел получить от чиновника «покровительство в рабочих вопросах», заявил собеседник агентства. По его словам, замминистра пожаловался в Следственный комитет, что и стало причиной уголовного преследования Колпакова.

РБК обратился к Владимиру Токареву за комментарием, а также направил запросы в Минтранс и СКР.

О том, что Токарев обратился в СК после того, как Колпаков попросил «покровительства», также пишут Telegram-канал Baza и телеканал РЕН ТВ. По данным Baza, замминистра встретился с Колпаковым 30 декабря, именно тогда бизнесмен предложил ему взятку.