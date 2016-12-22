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NBC сообщил о «русском бэби-буме» в Майами
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NBC сообщил о «русском бэби-буме» в Майами
Общество, 11:41
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NBC сообщил о «русском бэби-буме» в Майами
По данным телеканала, женщины из России все чаще приезжают рожать во Флориду, чтобы их дети получили американское гражданство
Фото: Lino Mirgeler / DPA / TASS

Обеспеченные женщины из России все чаще приезжают во Флориду для того, чтобы родить ребенка, сообщает телеканал NBC. По его данным, речь идет о настоящем «русском бэби-буме».

«В самолете, летевшем сюда, я была не одна. Вместе со мной летели еще четыре или пять женщин», — рассказала NBC Екатерина Кузнецова.

Официальной статистики о том, сколько именно «русских» детей рождается сейчас в США, нет, однако, по данным властей Флориды, общее число случаев рождения детей иностранными гражданками по сравнению с 2000 годом выросло на 200%. По данным компании Jackson Health System, в 2017 году 8% всех родов в Майами пришлось на долю иностранцев.

Высокую популярность родов в Майами NBC объясняет тем, что в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США все дети, родившиеся на территории страны, автоматически получают американское гражданство и впоследствии могут стать для своих родных пропуском в США.

«Я такая мама, которая хочет дать своему ребенку лучшее, что только возможно. И если американский паспорт это большой плюс для ребенка, то почему нет?» — сказала в разговоре с NBC Олеся Решетова.

По ее словам, «родильный тур» в США обойдется ей примерно в $50 тыс.

«Я не знаю, что выберет в будущем моя дочь. Но если я могу потратить деньги — мои деньги, — чтобы у нее был выбор, почему нет?» — пояснила Решетова.

Владельцы агентства Miami Mama (одна из компаний, организующих для женщин из России «родильные туры» в США) Ирина и Константин Любневские рассказали NBC, что ежегодно отправляют в Америку около сотни клиенток, из которых примерно каждая третья пользуется услугами Miami Mama не в первый раз.

Одним из самых популярных мест проживания у прибывающих в Майами российских рожениц NBC называет жилые здания, носящие имя нынешнего президента США Дональда Трампа.

«Я живу в Trump Palace, это очень популярное место», — рассказала телеканалу Олеся Сухарева.

По словам главы Флоридской ассоциации риелторов Романа Бокерии, пригород Майами ​Санни-Айлс-Бич, где находится Trump Palace, из-за большого числа приезжих из России, в том числе и женщин, прибывших в США для того, чтобы родить ребенка, уже получил прозвище «Маленькая Россия».

В NBC отмечают, что у них нет данных о том, что сам Трамп или Trump Organization имеют какое-то отношение к организации «родильных туров» из России, напомнив, что в ходе предвыборной кампании нынешний президент выступал за отмену нормы Конституции, благодаря которой все рожденные в США дети автоматически получают гражданство. По словам Трампа, такой порядок является «самым большим магнитом для нелегальных иммигрантов».

«Мы просто должны ее отменить. У нас нет другого выхода», — говорил тогда Трамп.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: США , Майами
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