Неизвестный "заминировал" два самолета во Внуково и в Шереметьево
Общество, 10 янв 2013, 01:00
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Неизвестный "заминировал" два самолета во Внуково и в Шереметьево
Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр двух самолетов в аэропортах Внуково и Шереметьево, проверяя информацию о наличии на борту взрывных устройств.
Утром 10 января неизвестный сообщил в силовые структуры о заложенной в самолете бомбе. Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах.
По словам неизвестного, взрывное устройство находится на борту самолета, следующего из Вильнюса. В связи с этим сотрудники полиции проверяют самолет, прибывший из столицы Литвы во Внуково в 08:13, и самолет из Вильнюса, приземлившийся в Шереметьево в 08:33 мск.
Пассажиров самолетов экстренно высадили, сами самолеты отогнали на дальние стоянки, после чего силовики приступили к осмотру салонов.
На борту самолета во Внуково бомбу не нашли, осмотр самолета в Шереметьево продолжается.
Также стало известно, что силовики проверят на наличие взрывчатых веществ еще два самолета.