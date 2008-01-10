Matsushita Electric намерена сменить название на Panasonic

Японский производитель электроники Matsushita Electric Industrial Co Ltd планирует сменить название на Panasonic, сообщает Reuters со ссылкой на японские СМИ. Panasonic - наиболее известный в мире бренд компании Matsushita и ранее ходили слухи о том, что компания может сменить название на более узнаваемое.

Пресс-секретарь Matsushita Акира Кадота отказался комментировать это сообщение до проведения намеченной на сегодня пресс-конференции.

Компания Matsushita основана в 1918г. и носит имя своего основателя - Коносукэ Мацусита. Matsushita, наиболее известная своими торговыми марками Panasonic, National, Technics и Quasar, является мировым лидером в разработке и производстве бытовой электроники и электронного оборудования для широкого круга потребителей, бизнеса и промышленности.

Чистая прибыль компании за первое полугодие 2007-2008 финансового года, завершившееся 30 сентября с.г., снизилась на 8,7% - до 105,12 млрд иен (919 млн долл.) по сравнению со 115,12 млрд иен (1,01 млрд долл.), полученными за аналогичный период годом ранее. Объем продаж Matsushita за отчетный период увеличился на 3,1% и составил 4,53 трл иен (39,61 млрд долл.) против 4,39 трлн иен (38,39 млрд долл.) в апреле-сентябре 2006г.