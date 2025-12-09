Насколько сильная магнитная буря накроет Землю. Инфографика
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в России ожидаются магнитные бури второго уровня из пяти возможных. Их причина — двойная вспышка предпоследнего класса M8.1, которая произошла на Солнце в ночь на 7 декабря. Класс M характеризует умеренные вспышки, а цифра после буквы указывает на их интенсивность. M8.1 означает достаточно сильную вспышку в пределах этого класса.
Хотя сама вспышка не была особенно сильной, из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце — Земля удар по планете будет практически фронтальным. Максимальное значение бури прогнозируется в районе KP6,7 (KP — значение геомагнитного индекса), что соответствует уровню магнитной бури G2, то есть средней.
Самая сильная магнитная буря в 2025 году произошла 12 ноября, ее индекс геомагнитной активности KP составил рекордные 8,67, что соответствовало уровню магнитной бури G4, то есть очень сильной. Ее причиной стала мощная вспышка на Солнце уровня X5.1 (X — самый высокий класс солнечных вспышек из пяти), которая произошла накануне. Еще две мощные бури класса G4 произошли в начале года и лета — 1 января и 1 июня, оба раза индекс KP составил 8.
Также в 2025 году произошло четыре бури третьего уровня, классифицируемые как сильные: 16 апреля, 3 июня, 30 сентября и 13 ноября. Еще 15 бурь были в диапазоне KP 6–7 и классифицированы как средние и 42 — как слабые (KP 5–6).
Что такое магнитные бури
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые зависят от космической погоды. На Солнце есть пятна — зоны с пониженной температурой. На них формируются области так называемой особой магнитной активности, которые извергают облака с магнитными частицами. Они быстро двигаются в сторону Земли. Достигнув нашей планеты, они влияют на ее магнитное поле. Магнитные бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и влиять на работу спутников, систем связи и электросетей.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили