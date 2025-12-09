 Перейти к основному контенту
Инфографика РБК⁠,
0

Насколько сильная магнитная буря накроет Землю. Инфографика

Сильные магнитные бури накроют Землю 9 и 10 декабря
Сюжет
Инфографика РБК
9 и 10 декабря на Земле ожидаются магнитные бури. Какими они будут и как сильно отличаются от возмущений магнитного поля Земли с начала 2025 года — в инфографике РБК

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в России ожидаются магнитные бури второго уровня из пяти возможных. Их причина — двойная вспышка предпоследнего класса M8.1, которая произошла на Солнце в ночь на 7 декабря. Класс M характеризует умеренные вспышки, а цифра после буквы указывает на их интенсивность. M8.1 означает достаточно сильную вспышку в пределах этого класса.

Хотя сама вспышка не была особенно сильной, из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце — Земля удар по планете будет практически фронтальным. Максимальное значение бури прогнозируется в районе KP6,7 (KP — значение геомагнитного индекса), что соответствует уровню магнитной бури G2, то есть средней.

Сильные магнитные бури ожидаются на Земле 9 и 10 декабря
Life
Хромосфера Солнца. 8 декабря 2025 года

Самая сильная магнитная буря в 2025 году произошла 12 ноября, ее индекс геомагнитной активности KP составил рекордные 8,67, что соответствовало уровню магнитной бури G4, то есть очень сильной. Ее причиной стала мощная вспышка на Солнце уровня X5.1 (X — самый высокий класс солнечных вспышек из пяти), которая произошла накануне. Еще две мощные бури класса G4 произошли в начале года и лета — 1 января и 1 июня, оба раза индекс KP составил 8.

Также в 2025 году произошло четыре бури третьего уровня, классифицируемые как сильные: 16 апреля, 3 июня, 30 сентября и 13 ноября. Еще 15 бурь были в диапазоне KP 6–7 и классифицированы как средние и 42 — как слабые (KP 5–6).

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, которые зависят от космической погоды. На Солнце есть пятна — зоны с пониженной температурой. На них формируются области так называемой особой магнитной активности, которые извергают облака с магнитными частицами. Они быстро двигаются в сторону Земли. Достигнув нашей планеты, они влияют на ее магнитное поле. Магнитные бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и влиять на работу спутников, систем связи и электросетей.

Что такое магнитные бури и как они влияют на человека
Футурология
Фото:Shutterstock

Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Мария Лозовая Мария Лозовая
магнитная буря магнитные бури Солнце солнечная энергия Россия космос наука астрономическое явление астрономия астрофизика звезды Вселенная ...
