Насколько сильная магнитная буря накроет Землю. Инфографика

9 и 10 декабря на Земле ожидаются магнитные бури. Какими они будут и как сильно отличаются от возмущений магнитного поля Земли с начала 2025 года — в инфографике РБК

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в России ожидаются магнитные бури второго уровня из пяти возможных. Их причина — двойная вспышка предпоследнего класса M8.1, которая произошла на Солнце в ночь на 7 декабря. Класс M характеризует умеренные вспышки, а цифра после буквы указывает на их интенсивность. M8.1 означает достаточно сильную вспышку в пределах этого класса.

Хотя сама вспышка не была особенно сильной, из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце — Земля удар по планете будет практически фронтальным. Максимальное значение бури прогнозируется в районе KP6,7 (KP — значение геомагнитного индекса), что соответствует уровню магнитной бури G2, то есть средней.

Самая сильная магнитная буря в 2025 году произошла 12 ноября, ее индекс геомагнитной активности KP составил рекордные 8,67, что соответствовало уровню магнитной бури G4, то есть очень сильной. Ее причиной стала мощная вспышка на Солнце уровня X5.1 (X — самый высокий класс солнечных вспышек из пяти), которая произошла накануне. Еще две мощные бури класса G4 произошли в начале года и лета — 1 января и 1 июня, оба раза индекс KP составил 8.

Также в 2025 году произошло четыре бури третьего уровня, классифицируемые как сильные: 16 апреля, 3 июня, 30 сентября и 13 ноября. Еще 15 бурь были в диапазоне KP 6–7 и классифицированы как средние и 42 — как слабые (KP 5–6).